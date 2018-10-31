14 российских университетов вошли в список лучших в мире вузов

В мировой рейтинг лучших вузов U.S. News Best Global Universities 2019 вошли 14 российских университетов. В 2018 году в этом списке было 15 вузов из РФ, напоминает РИА Новости.

275 место в списке занял Московский государственный университет им. Ломоносова. 419 место принадлежит НИЯУ МИФИ, Новосибирский государственный университет занял 433 место, Московский физико-технический институт – 460 место. В рейтинге также находятся Санкт-Петербургский государственный университет и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Томский госуниверситет, Высшая школа экономики, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Уральский федеральный университет.

Первое место принадлежит Гарвардскому университету. Массачусетский технологический институт и Стэнфордский университет получили второе и третье место соответственно. Калифорнийский университет в Беркли занимает четвертое место, а Оксфордский университет в Великобритании заканчивает пятерку лучших.

U.S. News Best Global Universities составляется ежегодно в течении более чем 30 лет. Он основан на академических исследованиях университетов и на репутации вузов в мире. Всего в рейтинге рассматриваются 1250 лучших университетов из 74 стран мира.