Отголоски страшной загадки: в посольстве Ватикана найдены человеческие кости

Во время ремонта в посольстве Ватикана (нунциатуре) были найдены фрагменты человеческих костей. На место прибыли сотрудники жандармерии, которые затем оповестили о находке представителей Святого престола и власти Италии.

Также в нунциатуру были направлены криминалисты, которые должны установить возраст, пол и время смерти человека, передает РИА Новости. Интерес к останкам подогревается давней историей: в 1983 году в Риме бесследно исчезли две несовершеннолетние девочки.

Исчезновение происходило при таинственных обстоятельствах. 15-летняя девочка Мирелла Грегори хотела встретиться с неким знакомым ей человеком, но исчезла. Вслед за ней пропала без вести другая девочка, 15-летняя дочь одного из служащих Префектуры папского дома, Эмануэль Орланди. Она была подданной Ватикана. Сообщается, что перед исчезновением она позвонила сестре и рассказала, что получила очень выгодное предложение по рекламе косметики.

Громкое и таинственное "дело Орланди" стало одной из загадок, связанных с Ватиканом. Так, например, рассматривалась версия о том, что похищение девочки было связано с покушением турецкого террориста Мехмета Али Агджи на Папу Римского Иоанна Павла II (13 мая 1981 года). Над загадкой бились спецслужбы Италии и всего мира. Она до сих пор не решена.