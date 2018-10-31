Новым спецпосланником генсека ООН по Сирии станет норвежский дипломат Педерсен

Новым спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии станет норвежский дипломат Гейр Педерсен. Ранее он был послом Норвегии в Китае. Его кандидатуру одобрил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он сообщил об этом в своем послании к членам Совбеза ООН, сообщает ТАСС.

Гуттериш сообщил, что при принятии решения о назначении Педерсена провел ряд консультаций, в том числе с правительством Сирии.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее отмечал, что Москва не возражает против кандидатуры Педерсена.

Норвежский дипломат сменит на посту Стаффана де Мистуру, который 17 октября заявил о своем намерении уйти в отставку. Стаффан де Мистура был спецпосланником генсека ООН по Сирии в течении 4 лет и 4 месяцев.