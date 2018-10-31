Помпео призвал коалицию Саудовской Аравии прекратить авиаудары по Йемену

Госсекретарь США Майк Помпео призвал коалицию Саудовской Аравии прекратить наносить авиаудары по населенным пунктам Йемена. Он отметил, что в ноябре 2018 года в "третьей стране" должны пройти переговоры по мирному урегулированию.

В консультациях, по мнению Помпео, должен участвовать спецпосланник ООН. Это приедет к укреплению доверия и решению основных проблем, а также к демилитаризации границ, передает РИА Новости.

"Настало время положить конец враждебным действиям", — заявил Помпео. Он отметил, что это касается и ударов ракет из районов, контролируемых хуситами, по территориям Саудовской Аравии и ОАЭ. Коалиция также должна прекратить наносить удары по Йемену.

Вооруженный конфликт между хуситами и правительством Йемена длится с 2014 года. Коалиция арабских стран, созданная Саудовской Аравией, приняла сторону правительства и регулярно наносит удары по занятым хуситами районам.