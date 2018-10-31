Новости В мире

Все видео этой рубрики
31 октября 201805:22

Правительство США выделит на защиту от дезинформации 40 миллионов долларов

Правительство США снова впадает в антироссийскую истерию. На защиту от пропаганды и дезинформации американские власти намерены выделить не много ни мало 40 миллионов долларов.

Об этом сообщает замглавы пресслужбы Госдепа Соединенных Штатов. Особо подчеркивается, что будут внедряться технологии для раннего предупреждения об иностранной дезинформации. А зарубежную аудиторию, наиболее внушаемую, подвергнут тщательному анализу.

Кроме того, Штаты намерены развивать партнерские отношения с влиятельными местными социальными медиа, чтобы общими усилиями создавать "правильный" контент. Информационную угрозу в Америке видят также со стороны Ирана и Китая, передает телеканал "Россия 24".

Сейчас

06:08

Убийство Хошогги: главе британского МИДа пришлось объясняться в парламенте

05:32

Миссия телескопа Kepler закончена

04:26

Новым спецпосланником генсека ООН по Сирии станет норвежский дипломат

04:04

В посольстве Ватикана найдены человеческие кости

03:23

Светлану Лободу выписали из больницы

21:15

Дания обвинила Иран в подготовке нападения

19:11

Путин будет использовать опыт отставных губернаторов

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Новым спецпосланником генсека ООН по Сирии станет норвежский дипломат Педерсен

Новым спецпосланником генсека ООН по Сирии станет норвежский дипломат Педерсен

2 часа назад
14 российских университетов вошли в список лучших в мире вузов

14 российских университетов вошли в список лучших в мире вузов

3 часа назад
Миссия телескопа Kepler закончена

Миссия телескопа Kepler закончена

1 час назад
Помпео призвал коалицию Саудовской Аравии прекратить авиаудары по Йемену

Помпео призвал коалицию Саудовской Аравии прекратить авиаудары по Йемену

2 часа назад
Отголоски страшной загадки: в посольстве Ватикана найдены человеческие кости

Отголоски страшной загадки: в посольстве Ватикана найдены человеческие кости

3 часа назад
Светлану Лободу выписали из больницы после операции на почке

Светлану Лободу выписали из больницы после операции на почке

3 часа назад
Небензя: ответственность за невыполнение Киевом минских договоренностей лежит на США и ЕС

Небензя: ответственность за невыполнение Киевом минских договоренностей лежит на США и ЕС

7 часов назад
25 лет российской избирательной системе. Что Путин сказал работникам избиркомов

25 лет российской избирательной системе. Что Путин сказал работникам избиркомов

10 часов назад
10 регионов России с самым низким уровнем безработицы

10 регионов России с самым низким уровнем безработицы

21 час назад
Санкции России против Украины коснутся 400 физических и юридических лиц

Санкции России против Украины коснутся 400 физических и юридических лиц

6 часов назад
Пушилин против обсуждения в Совбезе ООН выборов в Донбассе без ДНР и ЛНР

Пушилин против обсуждения в Совбезе ООН выборов в Донбассе без ДНР и ЛНР

7 часов назад
Нужна помощь: Данила Сычугова спасет срочная операция

Нужна помощь: Данила Сычугова спасет срочная операция

29.10.2018 10:00
Трамп отнимет у детей нелегалов право на автоматическое гражданство США

Трамп отнимет у детей нелегалов право на автоматическое гражданство США

5 часов назад
Умер создатель "Острова сокровищ" и "Доктора Айболита"

Умер создатель "Острова сокровищ" и "Доктора Айболита"

9 часов назад
Девять лет испытаний для сына Фарады: пока боролся за отца, от Полицеймако ушла жена

Девять лет испытаний для сына Фарады: пока боролся за отца, от Полицеймако ушла жена

16 часов назад
Один из самых опасных гангстеров США погиб в тюрьме

Один из самых опасных гангстеров США погиб в тюрьме

7 часов назад
Андрей Малахов отвез в Грузию людей, заслуживших отдых после тяжких испытаний

Андрей Малахов отвез в Грузию людей, заслуживших отдых после тяжких испытаний

13 часов назад
Почему кормить белок - опасно для жизни

Почему кормить белок - опасно для жизни

20 часов назад
Стартовал конкурс с призовым фондом 200 000 рублей

Стартовал конкурс с призовым фондом 200 000 рублей

13 часов назад
"Легкий, летний, добрый, трогательный": Захарова и Песков о новом фильме Тиграна Кеосаяна

"Легкий, летний, добрый, трогательный": Захарова и Песков о новом фильме Тиграна Кеосаяна

18 часов назад
Премьера песни "Недосказанная" в исполнении Григория Лепса к сериалу "Годунов"

Премьера песни "Недосказанная" в исполнении Григория Лепса к сериалу "Годунов"

18 часов назад
Голландцы ищут добровольцев, готовых зачать и родить ребёнка в космосе в 2021-2024 годах

Голландцы ищут добровольцев, готовых зачать и родить ребёнка в космосе в 2021-2024 годах

18 часов назад
Промышленное производство в Японии снизилось в сентябре

Промышленное производство в Японии снизилось в сентябре

4 часа назад
Сталлоне не стали обвинять в сексуальных домогательствах

Сталлоне не стали обвинять в сексуальных домогательствах

4 часа назад
На озере Самро в Ленобласти перевернулась лодка, погибли 2 человека

На озере Самро в Ленобласти перевернулась лодка, погибли 2 человека

4 часа назад
Бывший премьер Украины Яценюк может сесть в тюрьму

Бывший премьер Украины Яценюк может сесть в тюрьму

4 часа назад
Глава украинского МИДа призывает отказаться от российских паспортов

Глава украинского МИДа призывает отказаться от российских паспортов

5 часов назад
Страны ОДКБ создадут единый список террористических организаций

Страны ОДКБ создадут единый список террористических организаций

6 часов назад
Стивен Сигал посетил собрание руководителей московских театров

Стивен Сигал посетил собрание руководителей московских театров

6 часов назад
Не тяните с резиной: репетиция зимы заставляет переобуться водителей и пешеходов

Не тяните с резиной: репетиция зимы заставляет переобуться водителей и пешеходов

9 часов назад
Apple освежила iPad Pro: со сканером лица и "бескрайним" экраном

Apple освежила iPad Pro: со сканером лица и "бескрайним" экраном

13 часов назад
Одежда для outdoor-тренировок, без которой вам не обойтись этой осенью

Одежда для outdoor-тренировок, без которой вам не обойтись этой осенью

15 часов назад
Сухие шампуни: мини-гид по использованию

Сухие шампуни: мини-гид по использованию

15 часов назад
Музею Востока - ровно век. Что накопили за 100 лет

Музею Востока - ровно век. Что накопили за 100 лет

15 часов назад
"Бывшие". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова 3 ноября

"Бывшие". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова 3 ноября

16 часов назад
Елена Наумова: предмет экспозиции — любовь

Елена Наумова: предмет экспозиции — любовь

16 часов назад
Lada Vesta Sport все же станет универсалом

Lada Vesta Sport все же станет универсалом

17 часов назад
Кронштадт: проследить историю флота

Кронштадт: проследить историю флота

17 часов назад
Константин Хабенский не может оформить в собственность квартиру в элитном ЖК

Константин Хабенский не может оформить в собственность квартиру в элитном ЖК

19 часов назад
Названы самые популярные подержанные кроссоверы в России

Названы самые популярные подержанные кроссоверы в России

20 часов назад
10 игр, в которые лучше не играть на работе

10 игр, в которые лучше не играть на работе

20 часов назад
"Ненастье": отголоски реальных историй

"Ненастье": отголоски реальных историй

27.10.2018 22:15
Юрий Башмет приглашает в "Зарядье" на "Фантастическую Кармен"

Юрий Башмет приглашает в "Зарядье" на "Фантастическую Кармен"

26.10.2018 22:10
Помогите выжить Анечке с пороком сердца

Помогите выжить Анечке с пороком сердца

25.10.2018 16:57
"Игра жанров": классику, джаз и современные хиты соединят в одном концерте

"Игра жанров": классику, джаз и современные хиты соединят в одном концерте

24.10.2018 21:48