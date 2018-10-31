Правительство США выделит на защиту от дезинформации 40 миллионов долларов

Правительство США снова впадает в антироссийскую истерию. На защиту от пропаганды и дезинформации американские власти намерены выделить не много ни мало 40 миллионов долларов.

Об этом сообщает замглавы пресслужбы Госдепа Соединенных Штатов. Особо подчеркивается, что будут внедряться технологии для раннего предупреждения об иностранной дезинформации. А зарубежную аудиторию, наиболее внушаемую, подвергнут тщательному анализу.

Кроме того, Штаты намерены развивать партнерские отношения с влиятельными местными социальными медиа, чтобы общими усилиями создавать "правильный" контент. Информационную угрозу в Америке видят также со стороны Ирана и Китая, передает телеканал "Россия 24".