Убийство Хошогги: главе британского МИДа пришлось объясняться в парламенте

О подготовке убийства саудовского журналиста ничего не знал, вопросы разведки не обсуждает. Главе британского МИДа пришлось объясняться в парламенте после статьи в Daily Mail.

Со ссылкой на источник в разведке Великобритании издание заявило: Лондон знал о подготовке расправы над Джамалем Хошогги, сообщает телеканал "Россия 24".

Более того, за три недели до трагедии Лондон якобы обращался к Эр-Рияду с просьбой не проводить операцию. В ответ на обвинения Джереми Хант заявил, что был шокирован случившимся, как и все остальные.

Оппозиционный журналист пропал в начале октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Спустя две недели власти королевства заявили: Хошогги убит, задержаны 18 подозреваемых в подготовке преступления.