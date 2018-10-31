Олег Кожемяко посетил завод, где восстанавливают самолеты после боевых действий

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко посетил ключевое предприятие области — Авиаремонтный завод в Воздвиженке. Здесь восстанавливают именно военные самолеты, в том числе пострадавшие в ходе боевых действий — бомбардировщики, штурмовики, истребители.

С коллективом завода Кожемяко обсудил и возможность обеспечения гражданскими заказами. Сотрудники предприятия задавали также вопросы, связанные с жилищно-коммунальной сферой и дорожным строительством, передает телеканал "Россия 24".