В Яванском море найдено место, где находится фюзеляж рухнувшего Boeing

Спасатели определили место, где предположительно находится фюзеляж самолета, потерпевшего крушение у берегов Индонезии. Теперь специалистам предстоит уточнить полученные координаты. Рано утром около девятисот человек возобновили поисковые работы в Яванском море, куда два дня назад упал Boeing авиакомпании Lion Air.

Он исчез с радаров примерно через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты, напоминает телеканал "Россия 24". На борту было 189 человек. Все они погибли. Причины катастрофы пока выясняются.