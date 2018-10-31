Хакеры взломали компьютеры FIFA

Хакеры получили доступ к данным FIFA. В Федерации не уточняют, когда именно произошла кибератака и какие данные были украдены. А президент организации Джанни Инфантино заявил, что FIFA принимает все необходимые меры, чтобы адекватно реагировать на инциденты, связанные с информационной безопасностью.

В 2017 году подобный прецедент уже имел место, напоминает телеканал "Россия 24". Тогда хакерская группировка Fancy Bears разместила в открытом доступе данные о футболистах, легально употреблявших допинг. FIFA в ответ осудили публикацию личных медицинских данных спортсменов.