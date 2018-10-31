Экипаж "Норда" вернулся домой, но капитан все еще на Украине

Моряки российского судна "Норд", которых больше полугода удерживали на Украине, вернулись домой. В апреле экипажу был назначен штраф. Однако улететь в Минск россияне не смогли даже после уплаты. Отпустили их только в обмен на украинских рыбаков, которые занимались незаконной ловлей рыбы в наших водах. Возвращение состоялось во многом благодаря эффективной работе и договоренностям омбудсменов, напоминает телеканал "Россия 24".

Капитан "Норда" Владимир Горбенко все еще находится на Украине. Его супруга Мария заявила, что рада возвращению экипажа, и теперь ждет, когда ее муж тоже окажется на свободе. "Безусловно меня переполняют эмоции, — призналась она. — Во-первых, это было очень неожиданно, мы только об этом узнали, когда ребята пересекли границу. Я их поздравляю от души, я очень рада, что они смогли вернуться к своим семьям, к своим близким. Мы этого очень долго ждали. Я, конечно же, очень надеюсь, что мне вновь придется испытать такие эмоции, я очень надеюсь, что мой муж тоже окажется скоро рядом с нами, со своей семьей. Мы его очень ждем".