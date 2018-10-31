Небензя процитировал Пушкина на заседании Совбеза

Брюсселю и Вашингтону выгодно, что Украина не выполняет минские договоренности. Именно Евросоюз и Соединенные Штаты несут ответственность за действия Киева. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель России Василий Небензя.

Как бы не хотелось официальному Киеву, но времена, когда Совбезы по ситуации на Украине в ООН собирались на раз-два, давно прошли. Для западных стран это хоть и по-прежнему обязательная, но порядком наскучившая программа. В предыдущий раз Украину обсуждали в Совете безопасности аж в мае.

Нынешний повод — назначенные на 11 ноября в ДНР и ЛНР выборы. Местное голосование в народных республиках не устраивает Запад, однако обсуждать вопрос почему-то хотели в закрытом формате. Россия выступила категорически против.

"Никто не удосужился даже подумать о том, чтобы пригласить к участию в заседании тех, о ком пойдет речь – представителей этих областей. Более того инициаторы предложили провести заседание в закрытом режиме, чтобы потом изложить в СМИ только то, что сами захотят. Мы с такими методами в Совбезе знакомы давно и осуждаем откровенные двойные стандарты. Именно поэтому мы настояли на прозрачности работы и пригласили к участию глав ЦИК ДНР и ЛНР", — подчеркнул постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Но слушать главу ЦИК ЛНР Елену Кравченко представители западных стран так и не захотели. "Данный докладчик не представляет ни законные власти Украины, ни ее гражданское общество, поэтому его присутствие установит опасный прецедент", — заявил заместитель постоянного представителя Швеции при ООН Карл Скау.

Дальше все пошло по привычному сценарию. Для Запада в нем все сводится к озвучиванию однотипных обвинений и угроз. "Мы продолжим налагать санкции на Россию за ее действия на Донбассе и в Крыму до тех пор, пока она полностью не исполнит минские договоренности, а также вернет Крымский полуостров Украине, — заявил заместитель постпреда США при ООН Джонатан Коэн. — К сожалению, Россия продолжает мешать мирному процессу, и, как мы считаем, намеренно тормозит эти обсуждения, а также тормозит переговоры между спецпредставителем Куртом Волкером и российским советником президента Владиславом Сурковым".

Американцы и примкнувшие к ним настаивали, что выборы в Донбассе нарушают минские договоренности. Вовсе нет, объяснял российский постпред. Мера вынужденная. Вызвана тем, чтобы восполнить вакуум власти после убийства главы ДНР Александра Захарченко. Именно его подпись и стоит под соглашением, которое подписывали в Минске и которое Киев саботирует.

"В том, что киевская власть не выполняет Минские договоренности, виноваты вы — ЕС и США, — уверен Небензя. — ЕС и США нам твердят, что антироссийские санкции будут сняты, когда будут выполнены минские договоренности. А поскольку эти договоренности не выполняет нынешняя киевская власть, то такая позиция означает приглашение Украине продолжать саботировать минские соглашения, поскольку расплачиваться за это будет Россия. Киев с удовольствием этим пользуется".

Такое попустительство со стороны политических спонсоров Майдана приводит и к принятию дискриминационных законов. Например, в сфере языка. Касается это не только тех, кто говорит по-русски, но и живущих на Украине венгров.

Российский постпред при ООН заявил: "Во время так называемой "революции достоинства" в Киеве появился такой хэштег: #онижедети (#themarechildren) в одно слово. Что означало: "Ну что с них взять? Побалуются и пройдет". У нас есть такая поговорка: "Спички детям не игрушка". Сейчас эти "дети" ходят по Киеву с факельными шествиями и нацистскими лозунгами и в числе националистических добровольческих батальонов воюют в Донбассе. Вы тоже предпочитаете этого не замечать. Вы выпустили джина из бутылки. А теперь не то что не хотите, а просто не можете его обратно загнать. У великого русского поэта Александра Пушкина есть такие строки:

"Ах, обмануть меня не трудно,

Я сам обманываться рад".

Радость к западным коллегам Василия Небензи вернулась в образе украинского представителя Ельченко. Он выступал последним.