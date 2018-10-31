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31 октября 201808:33

Кучеров сделал дубль в победном матче "Тампы" против "Нью-Джерси"

Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров забросил две шайбы в ворота "Нью-Джерси Дэвилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Молнии" на своей площадке разгромили соперника со счетом 8:3.

Помимо дубля россиянин отметился голевой передачей. Таким образом, Кучеров в нынешнем сезоне набрал уже 12 (5 + 7) очков. Он был признан третьей звездой встречи.

Защитник "Тампа-Бэй Лайтнинг" Михаил Сергачев результативных баллов не набрал. Российский вратарь "молний" Андрей Василевский отразил 27 бросков.

В других встречах дня "Детройт Ред Уингз" обыграл в гостях "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 5:3, "Вегас Голден Найтс" на выезде оказался сильней "Нэшвилл Предаторз" (4:1), а "Баффало Сэйбрз" у себя дома уступил в овертайме "Калгари Флэймз" (1:2).

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