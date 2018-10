Кучеров сделал дубль в победном матче "Тампы" против "Нью-Джерси"

Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров забросил две шайбы в ворота "Нью-Джерси Дэвилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Молнии" на своей площадке разгромили соперника со счетом 8:3.

Помимо дубля россиянин отметился голевой передачей. Таким образом, Кучеров в нынешнем сезоне набрал уже 12 (5 + 7) очков. Он был признан третьей звездой встречи.

Your @sonnysbbq goal of the game: Duh. #NJDvsTBL pic.twitter.com/rWqfFgtgk1