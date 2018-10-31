Тайфун на Филиппинах: под завалами оказались более 20 человек

На Филиппинах более 20 человек оказались под завалами после оползня.

Тайфун "Розита" ("Юту") уже достиг северной части Филиппин. Эвакуированы уже более десяти тысяч человек.

В Горной провинции страны из-за стихии обрушились строящиеся здания, сообщает РИА Новости. В результате 4 человека погибли. Пятерых удалось спасти, 21 продолжает оставаться под завалами. Проводится спасательная операция.

В сентябре по Филиппинам пронесся супертайфун "Мангхут". Его жертвами стали более 80 человек. На месте зданий остались руины, тысячи гектаров сельхозугодий повреждены, аэропорты были вынуждены отменять рейсы.