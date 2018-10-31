Тема:

Украина задерживает российские суда 32 минуты назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
31 октября 201810:15 Дмитрий Горн

Моряков "Норда" встретили как героев

Их встречали как героев. Домой в Крым вернулись моряки судна "Норд", которое еще в марте было задержано украинскими властями. Больше полугода россияне были в разлуке со своими семьями. Все это время шли переговоры. И вот, наконец, Киев согласился обменять экипаж на украинских моряков, задержанных по подозрению в браконьерстве. Однако капитан "Норда" Владимир Горбенко пока еще остается на Украине.

Этого момента, когда родные смогут вновь обнять своих отцов, детей, мужей, керчане, как и весь Крым, ждали долгие семь месяцев. Сегодня жертвы политического помешательства Украины вернулись домой в Россию. Семь человек, очень уставших, но по-настоящему счастливых, делают первые шаги по родной земле.

Их встречают как настоящих героев. У КПП стоят общественники, политики, дипломаты — люди, благодаря которым возвращение стало возможным. Полгода тяжелых переговоров.

 

"Большая коллективная работа была проделана. Многие вещи мы не могли в публичном поле озвучить. Это все случилось буквально вчера, поэтому мы не загадывали. На процентов 80 были уверены в успехе, на процентов 20 ожидали какого-то подвоха. Слава Богу, ребята на месте, все в порядке", — сказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Работа, несомненно, будет продолжена. Капитан сейнера, на которого заведено уголовное дело, по-прежнему находится в Украине. "Мы сегодня начинаем переговорный процесс по поводу возвращения. Первое, что сказали наши ребята-рыбаки, что наша радость не будет полной, пока не вернется наш капитан", — сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

О том, что едут домой, рыбаки узнали только утром. Родные тоже до последнего не догадывались. У Инны Умиленовой двойная радость — готовится встречать мужа и сына. Виктор Умиленов уже 35 лет в рыбацком деле, Юрий продолжил династию и 12-й год ходит в море с отцом. Инна срезает розы и говорит: "Чтобы все было красиво и парадно".

25 марта для них началась долгая разлука. И вот казавшееся бесконечным ожидание закончилось. Вместе ушли, вместе вернулись домой. Инна, кажется, до сих пор не верит в счастье и даже во время интервью не отпускает руку сына. "Первые мысли после того, как узнали, — скорее бы! Столько нервов потратили. Слава Богу, что все закончилось", — говорит Юрий.

Находясь на территории Незалежной, рыбаки не раз пытались вернуться на родину. Единственный возможный вариант сделать это всем сразу — принять украинское гражданство. Таким было требование Киева. Они отказались. Возможно, и в ущерб себе, но до последнего оставались гражданами России и не теряли надежду снова увидеть родной дом.

Ранее по теме

Сейчас

10:36

В России запретили рекламу услуг по написанию диссертаций

10:00

В Афганистане разбился вертолет. Погибли 25 человек

07:31

Хакеры взломали компьютеры FIFA

06:08

Убийство Хошогги: главе британского МИДа пришлось объясняться в парламенте

05:32

Миссия телескопа Kepler закончена

04:26

Новым спецпосланником генсека ООН по Сирии станет норвежский дипломат

04:04

В посольстве Ватикана найдены человеческие кости

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

В Архангельске у входа в здание ФСБ прогремел взрыв

В Архангельске у входа в здание ФСБ прогремел взрыв

1 час назад
В Афганистане разбился вертолет. Погибли 25 человек

В Афганистане разбился вертолет. Погибли 25 человек

33 минуты назад
Моряков "Норда" встретили как героев

Моряков "Норда" встретили как героев

31 минута назад
Найден фюзеляж упавшего в море "Боинга"

Найден фюзеляж упавшего в море "Боинга"

1 час назад
Со счета Улюкаева снят арест, чтобы взыскать 130 миллионов

Со счета Улюкаева снят арест, чтобы взыскать 130 миллионов

6 минут назад
Выше Будды: в Индии установлен самый большой памятник в мире

Выше Будды: в Индии установлен самый большой памятник в мире

33 минуты назад
14 российских университетов вошли в список лучших в мире вузов

14 российских университетов вошли в список лучших в мире вузов

6 часов назад
Светлану Лободу выписали из больницы после операции на почке

Светлану Лободу выписали из больницы после операции на почке

7 часов назад
Нужна помощь: Данила Сычугова спасет срочная операция

Нужна помощь: Данила Сычугова спасет срочная операция

29.10.2018 10:00
Стартовал конкурс с призовым фондом 200 000 рублей

Стартовал конкурс с призовым фондом 200 000 рублей

17 часов назад
"Бывшие". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова 3 ноября

"Бывшие". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова 3 ноября

19 часов назад
"Легкий, летний, добрый, трогательный": Захарова и Песков о новом фильме Тиграна Кеосаяна

"Легкий, летний, добрый, трогательный": Захарова и Песков о новом фильме Тиграна Кеосаяна

21 час назад
Премьера песни "Недосказанная" в исполнении Григория Лепса к сериалу "Годунов"

Премьера песни "Недосказанная" в исполнении Григория Лепса к сериалу "Годунов"

22 часа назад
Голландцы ищут добровольцев, готовых зачать и родить ребёнка в космосе в 2021-2024 годах

Голландцы ищут добровольцев, готовых зачать и родить ребёнка в космосе в 2021-2024 годах

22 часа назад
Тестируется экспериментальная вакцина против инсультов

Тестируется экспериментальная вакцина против инсультов

6 минут назад
"Страшная" игра про Хэллоуин появилась в каждом браузере Chrome

"Страшная" игра про Хэллоуин появилась в каждом браузере Chrome

8 минут назад
В новом "Ральфе" вырезали шутку про "Звездные войны"

В новом "Ральфе" вырезали шутку про "Звездные войны"

26 минут назад
Небензя процитировал Пушкина на заседании Совбеза

Небензя процитировал Пушкина на заседании Совбеза

1 час назад
Тайфун на Филиппинах: под завалами оказались более 20 человек

Тайфун на Филиппинах: под завалами оказались более 20 человек

1 час назад
Apple обновила самый дешевый "мак" впервые за 4 года

Apple обновила самый дешевый "мак" впервые за 4 года

1 час назад
Женщина родила, не отходя от кассы магазина

Женщина родила, не отходя от кассы магазина

1 час назад
Во Флориде вертолет упал на парк трейлеров

Во Флориде вертолет упал на парк трейлеров

3 часа назад
Хакеры взломали компьютеры FIFA

Хакеры взломали компьютеры FIFA

3 часа назад
Олег Кожемяко посетил завод, где восстанавливают самолеты после боевых действий

Олег Кожемяко посетил завод, где восстанавливают самолеты после боевых действий

4 часа назад
Убийство Хашогги: главе британского МИДа пришлось объясняться в парламенте

Убийство Хашогги: главе британского МИДа пришлось объясняться в парламенте

4 часа назад
Миссия телескопа Kepler закончена

Миссия телескопа Kepler закончена

5 часов назад
Правительство США выделит на защиту от дезинформации 40 миллионов долларов

Правительство США выделит на защиту от дезинформации 40 миллионов долларов

5 часов назад
Помпео призвал коалицию Саудовской Аравии прекратить авиаудары по Йемену

Помпео призвал коалицию Саудовской Аравии прекратить авиаудары по Йемену

5 часов назад
Новым спецпосланником генсека ООН по Сирии станет норвежский дипломат Педерсен

Новым спецпосланником генсека ООН по Сирии станет норвежский дипломат Педерсен

6 часов назад
Отголоски страшной загадки: в посольстве Ватикана найдены человеческие кости

Отголоски страшной загадки: в посольстве Ватикана найдены человеческие кости

6 часов назад
Промышленное производство в Японии снизилось в сентябре

Промышленное производство в Японии снизилось в сентябре

7 часов назад
Сталлоне не стали обвинять в сексуальных домогательствах

Сталлоне не стали обвинять в сексуальных домогательствах

7 часов назад
На озере Самро в Ленобласти перевернулась лодка, погибли 2 человека

На озере Самро в Ленобласти перевернулась лодка, погибли 2 человека

8 часов назад
Бывший премьер Украины Яценюк может сесть в тюрьму

Бывший премьер Украины Яценюк может сесть в тюрьму

8 часов назад
Глава украинского МИДа призывает отказаться от российских паспортов

Глава украинского МИДа призывает отказаться от российских паспортов

9 часов назад
Трамп отнимет у детей нелегалов право на автоматическое гражданство США

Трамп отнимет у детей нелегалов право на автоматическое гражданство США

9 часов назад
Санкции России против Украины коснутся 400 физических и юридических лиц

Санкции России против Украины коснутся 400 физических и юридических лиц

9 часов назад
Страны ОДКБ создадут единый список террористических организаций

Страны ОДКБ создадут единый список террористических организаций

10 часов назад
Стивен Сигал посетил собрание руководителей московских театров

Стивен Сигал посетил собрание руководителей московских театров

10 часов назад
Умер создатель "Острова сокровищ" и "Доктора Айболита"

Умер создатель "Острова сокровищ" и "Доктора Айболита"

13 часов назад
Одежда для outdoor-тренировок, без которой вам не обойтись этой осенью

Одежда для outdoor-тренировок, без которой вам не обойтись этой осенью

18 часов назад
Сухие шампуни: мини-гид по использованию

Сухие шампуни: мини-гид по использованию

18 часов назад
Девять лет испытаний для сына Фарады: пока боролся за отца, от Полицеймако ушла жена

Девять лет испытаний для сына Фарады: пока боролся за отца, от Полицеймако ушла жена

20 часов назад
Елена Наумова: предмет экспозиции — любовь

Елена Наумова: предмет экспозиции — любовь

20 часов назад
10 регионов России с самым низким уровнем безработицы

10 регионов России с самым низким уровнем безработицы

30.10.2018 10:10
"Ненастье": отголоски реальных историй

"Ненастье": отголоски реальных историй

27.10.2018 22:15
Юрий Башмет приглашает в "Зарядье" на "Фантастическую Кармен"

Юрий Башмет приглашает в "Зарядье" на "Фантастическую Кармен"

26.10.2018 22:10
Помогите выжить Анечке с пороком сердца

Помогите выжить Анечке с пороком сердца

25.10.2018 16:57
"Игра жанров": классику, джаз и современные хиты соединят в одном концерте

"Игра жанров": классику, джаз и современные хиты соединят в одном концерте

24.10.2018 21:48