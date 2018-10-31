Моряков "Норда" встретили как героев

Их встречали как героев. Домой в Крым вернулись моряки судна "Норд", которое еще в марте было задержано украинскими властями. Больше полугода россияне были в разлуке со своими семьями. Все это время шли переговоры. И вот, наконец, Киев согласился обменять экипаж на украинских моряков, задержанных по подозрению в браконьерстве. Однако капитан "Норда" Владимир Горбенко пока еще остается на Украине.

Этого момента, когда родные смогут вновь обнять своих отцов, детей, мужей, керчане, как и весь Крым, ждали долгие семь месяцев. Сегодня жертвы политического помешательства Украины вернулись домой в Россию. Семь человек, очень уставших, но по-настоящему счастливых, делают первые шаги по родной земле.

Их встречают как настоящих героев. У КПП стоят общественники, политики, дипломаты — люди, благодаря которым возвращение стало возможным. Полгода тяжелых переговоров.

"Большая коллективная работа была проделана. Многие вещи мы не могли в публичном поле озвучить. Это все случилось буквально вчера, поэтому мы не загадывали. На процентов 80 были уверены в успехе, на процентов 20 ожидали какого-то подвоха. Слава Богу, ребята на месте, все в порядке", — сказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Работа, несомненно, будет продолжена. Капитан сейнера, на которого заведено уголовное дело, по-прежнему находится в Украине. "Мы сегодня начинаем переговорный процесс по поводу возвращения. Первое, что сказали наши ребята-рыбаки, что наша радость не будет полной, пока не вернется наш капитан", — сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

О том, что едут домой, рыбаки узнали только утром. Родные тоже до последнего не догадывались. У Инны Умиленовой двойная радость — готовится встречать мужа и сына. Виктор Умиленов уже 35 лет в рыбацком деле, Юрий продолжил династию и 12-й год ходит в море с отцом. Инна срезает розы и говорит: "Чтобы все было красиво и парадно".

25 марта для них началась долгая разлука. И вот казавшееся бесконечным ожидание закончилось. Вместе ушли, вместе вернулись домой. Инна, кажется, до сих пор не верит в счастье и даже во время интервью не отпускает руку сына. "Первые мысли после того, как узнали, — скорее бы! Столько нервов потратили. Слава Богу, что все закончилось", — говорит Юрий.

Находясь на территории Незалежной, рыбаки не раз пытались вернуться на родину. Единственный возможный вариант сделать это всем сразу — принять украинское гражданство. Таким было требование Киева. Они отказались. Возможно, и в ущерб себе, но до последнего оставались гражданами России и не теряли надежду снова увидеть родной дом.