Инфантино: на чемпионате мира в Катаре могут сыграть 48 команд

Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино не исключил варианта, при котором уже на чемпионате мира в Катаре, который состоится в 2022 году, число участников турнира будет увеличено до 48 команд. Об этом он сообщил на конгрессе Азиатской футбольной конфедерации.

Ранее стало известно, что на чемпионате мира-2026 количество команд-участниц финальной части турнира увеличится с 32 до 48. "Произойдет ли это в 2022 году? Мы рассматриваем такую возможность, если это возможно, почему бы и нет?", — цитирует Инфантино ТАСС.

Напомним, что чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.