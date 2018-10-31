В Афганистане разбился вертолет. Погибли 25 человек

На западе Афганистана в провинции Фарах разбился вертолет Boeing CH-47 Chinook. Жертвами крушения стали 25 человек. Это пилоты и высокопоставленные военные и депутаты местных советов. Также в катастрофе погиб глава шуры провинции Фарах Фарид Бахтавар, член Совета провинции Джамила Амини и замкомандующего 207-м армейским корпусом афганской армии Нематуллах Халил.

Вертолет разбился утром 31 октября в уезде Анвар-Дара, сообщает РИА Новости. По предварительным данным, он был сбит. Ответственность за атаку на воздушное судно взяло на себя движение "Талибан" (запрещено в России, как террористическое объединение).