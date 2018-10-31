Глушаков, Ребров и Кутепов обзавелись удостоверениями мастеров спорта

Футболисты московского "Спартака" Денис Глушаков, Артем Ребров и Илья Кутепов получили удостоверения мастеров спорта по футболу. Почетное звание было присвоено игрокам за их вклад в победу красно-белых в чемпионате России-2016/17.

Как сообщает Sports.ru, вручение документов состоялась на спартаковской базе в Тарасовке.

Отметим, что ранее Кутепову было присвоено звание "Заслуженный мастер спорта России". Напомним, что защитник столичного клуба в составе национальной сборной дошел до четвертьфинала чемпионата мира по футболу в 2018 году.