Взрыв у ФСБ Архангельска: один человек погиб, трое ранены

"Это не учения, все очень серьезно", — заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов после взрыва у здания ФСБ в Архангельске. Взрыв произошел внутри здания спецслужбы у входа. Погиб один человек, еще трое пострадали. Пострадавших госпитализировали.

Личность погибшего устанавливается, отмечает РИА Новости. О нем известно, что это не сотрудник органов безопасности. На месте происшествия работают представители оперативных служб, спасатели и пожарные. Все сотрудники архангельского управления Федеральной службы безопасности эвакуированы из здания.

Здание управления ФСБ в Архангельске расположено в центре города на Троицком проспекте, недалеко от областного театра драмы и крупных торговых центров. После взрыва соседние с Троицким проспектом улицы также перекрыты.