Президент испанской Ла Лиги потребовал исключить "ПСЖ" из Лиги чемпионов

Глава высшего футбольного дивизиона Испании Хавьер Тебас заявил, что французский клуб "Пари Сен-Жермен" не соответствует требованиям УЕФА. По мнению испанского функционера, "ПСЖ" нарушает финансовый fair-play и должен быть исключен из Лиги чемпионов.

"Мы выступили с этой инициативой еще до того, как Неймар перешел в "ПСЖ". Этот клуб ставит под угрозу стабильность профессионального футбола в Европе. Он завысил суммы контрактов", — приводит слова Тебаса "Спорт-экспресс".

Также он заявил, что представители "Реала" или "Барселоны", выступающие в Лиге чемпионов, не обращались к нему с жалобой на французский клуб.

"Другим клубам нужны невероятные ресурсы, чтобы с ними тягаться. И я не выступаю в защиту сложившихся грандов", — добавил глава Ла Лиги.

Напомним, что ранее "ПСЖ" уже подвергался денежным штрафам за нарушение финансового fair-play.