Взрыв в Архангельске: мужчина достал бомбу из сумки на входе в здание ФСБ

О произошедшем взрыве у входа в здание УФСБ по Архангельской области доложено президенту России Владимиру Путину.

"Президенту, безусловно, доложили", — сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, добавив, что информация о расследовании происшествия будет представлена по линии ФСБ.

ЧП произошло в Архангельске в 8:52. На входе в административное здание управления ФСБ мужчина достал из сумки некий предмет, который затем взорвался у него в руках. В результате мужчина погиб на месте. Ранения разной степени тяжести получили также три сотрудника управления ФСБ, сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

В настоящее время личность погибшего устанавливается, пока о нем известно, что это не сотрудник органов безопасности. На месте происшествия работают представители оперативных служб, спасатели и пожарные.