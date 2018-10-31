В Благовещенске дачник рыл яму и наткнулся на десятки черепов с пулевыми отверстиями

Житель Благовещенская сообщил о жуткой находке на своем пригородном земельном участке. Когда он копал яму для фундамента под дом, то обнаружил останки десятков человек.

Как пишут местные СМИ, в черепах видны, предположительно, отверстия от пуль. Хозяин земельного участка предположил, что это было место расстрелов.

По его словам, часть останков уже забрали следователи.

В Следственном комитете по Амурской области факт этой жуткой находки подтвердили. Там сообщили, что проводится доследственная проверка.

Представитель регионального управления СК Олег Мясоедов в комментарии ТАСС сказал, что костные останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

"Будет проведено медико-криминалистическое исследование, которое установит возраст и пол захороненных". – сообщил Мясоедов.

По его словам, следствие рассматривает версию, что останки могут принадлежать репрессированным.

Пока неизвестно, продолжит ли строить дом владелец участка земли, на котором были найдены человеческие останки.