Девочка, на которую напала цирковая львица, впала в кому

Девочка после нападения львицы в цирке-шапито кубанского села Успенское остается в коме. Хищник повредил ребенку лицевой нерв, травмировал позвоночник. С обширными рваными ранами пострадавшая была доставлена в реанимацию.

Сейчас четырехлетнему ребенку сделана операция. Минздрав Кубани и врачи краснодарской детской краевой больницы состояние девочки не комментируют. О перспективах ее выздоровления можно будет говорить только после того, как медики выведут девочку из комы, сообщает РИА Новости.

Инцидент с девочкой произошел на вечернем представлении 28 октября. Мама посадила девочку на ограждение манежа, спиной к клетке, в которой выступала львица. Львица уличила момент и через решётку втянула ребенка на манеж.

Расследованием произошедшего занимается Следственный комитет. 51-летний директор передвижного цирка, выступавший дрессировщиком, задержан. Он помещен под домашний арест на два месяца. Ему грозит до шести лет тюрьмы.