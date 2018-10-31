Индонезийские спасатели уловили сигналы черных ящиков разбившегося "Боинга"

На месте падения индонезийского Boeing737 авиаперевозчика Lion Air зафиксированы сигналы. Предположительно они исходят от черных ящиков самолета. Черные ящики, вероятно, лежат на глубине 35 метров в Яванском море. К ним готовится погружение водолазов.

Лайнер, на борту которого находились 189 человек, упал в Яванское море спустя 13 минут после взлета из аэропорта Джакарты. Пилоты запросили экстренную посадку и получили на нее добро наземных служб. Но после этого связь с самолетом прервалась, и он исчез с экранов радаров, сообщает "Интерфакс".

У самолета, который поступил в компанию только 15 августа 2018 года, перед вылетом были обнаружены технические проблемы. Их устранили на земле и дали разрешение на вылет. Авиакомпания Lion Air объявила об увольнении технического директора.