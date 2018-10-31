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31 октября 201813:34

Женский чемпионат мира по боксу-2019 пройдет в России

фото EPA

Следующий чемпионат мира по боксу среди женщин, который состоится в октябре 2019 году, примет у себя Улан-Удэ. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Соревнования пройдут в "Физкультурно-спортивном комплексе", который вмещает 3500 зрителей.

"Очень рад, что Улан-Удэ сегодня получил право проведения чемпионата мира по боксу среди женщин. Уверен, что Бурятия проведет соревнования на самом высоком уровне", — цитирует Кремлева официальный сайт Федерации бокса России.

Напомним, что мужской чемпионат мира по боксу-2019 также состоится в России. Он пройдет в Сочи в сентябре.

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