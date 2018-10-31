Лобода вышла из больницы "под присмотром" лидера Rammstein и собралась в Германию
Светлана Лобода, концерты которой в Москве в 20-х числах октября сорвались из-за экстренной госпитализации, вышла из больницы.
Как сообщалось ранее, у певицы начались резкие боли, и ее госпитализировали прямо с репетиции шок. В этот же день ей сделали операцию на почке в одной из московских клиник.
В соцсетях многочисленные поклонники Лободы переживали за ее здоровье, а некоторые высказывали недоумение: почему лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, которого "подозревали" в том, что именно он – отец 5-месячной дочки певицы Тильды, не приехал в Москву и не забрал ее на лечение в Германию?
Сама Лобода после операции обратилась в своем "Инстаграме" к поклонникам, рассказав, что на размышление ей врачи дали буквально минуты – и она согласилась на операцию.
А лидер Rammstein в Москву все-таки приехал. И именно он 31 октября встречал певицу из больницы. Поклонники Лободы, комментируя эту новость, пишут, что теперь им точно ясно, кто отец ее дочки Тильды (поскольку до сих пор были только намеки на отцовство Линдеманна).
Врачи предписали певице провести после операции как минимум неделю покоя. Однако уже в ближайшие дни Светлана вернется на сцену, рассказала ТАСС пресс-секретарь Лободы Дарья Бурлакова.
По ее словам, все ближайшие концерты, которые значатся на сайте певицы, состоятся. Ближайший намечен на 10 ноября в Германии.
Что же касается концертов, которые не состоялись из-за экстренной госпитализации Лободы, то как сообщалось ранее, все билеты действительны, но выступления перенесены на январь 2019 года.
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