Касаткина уступила Кис на турнире "Элит Трофи" в Чжухае

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла одержать вторую победу на турнире "Элит Трофи", который проходит в китайском Чжухае. На этот раз она уступила американке Мэдисон Кис в двух партиях со счетом 2:6, 4:6.

Матч второго тура "Элит Трофи" в группе "Азалия" сложился неудачно для российской спортсменки. Касаткина не смогла взять ни одного сета, лишившись шансов пройти в полуфинал турнира.

Напомним, что ранее россиянка обыграла представительницу Китая Ван Цян в трех сетах. Из группы в плей-офф выходит лишь одна теннисистка.