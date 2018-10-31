8 главных праздников, которые отмечают в России

В России любят праздники. Но только восемь из них отмечает большинство россиян. К такому выводу пришли социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) после изучения опросов общественного мнения.

96 процентов россиян, по данным опросов ВЦИОМ, отмечают Новый год, всего на процент меньше – День Победы 9 Мая. На третьем месте – 8 марта. Международный женский день отмечают 88 процентов жителей России, в то время как 23 февраля – День защитника Отечества – 84 процента. 82 процента опрошенных отмечают Пасху, а Рождество 7 января праздником считают только 77 процентов. На седьмом месте среди праздников – 1 Мая – День весны и труда. Его отмечают 63 процента российских граждан. И на восьмом месте – День России 12 июня. Его отмечают 54 процента жителей страны.

Остальные праздники не преодолели пятидесятипроцентной отметки. День народного единства, который в 2018 году пришелся на воскресенье, будут праздновать 42 процента, День святого Валентина 14 февраля обычно признает 27 процентов россиян, чуть ниже – 26 процентов – рейтинг у Дня космонавтики 12 апреля. А Курбан-байрам встречают 10 процентов россиян.

Зарубежные праздники за исключением Дня святого Валентина в России пока не прижились. Хэллоуин, китайский Новый год и День святого Патрика не отмечают 95-97 процентов россиян. Интересно, что мужчины чаще, чем женщины, отмечают День святого Валентина (30% против 24%) и День космонавтики (31% против 23%).

Женщины же охотнее откликаются на религиозные праздники. Пасху отмечают 86 процентов женщин против 77 процентов мужчин. Рождество для женщин на 7 процентов важнее, чем для мужчин. Его празднуют 80 процентов женского населения России. День народного единства отмечают 45 процентов женщин против 39 процентов мужчин.

У молодых россиян и людей в возрасте предпочтительные праздники тоже разные. Молодежь до 24 лет активнее других возрастов отмечает День весны и труда (72 процента против 56 процентов тех, чей возраст от 25 до 34 лет), День России (здесь соотношение 66 против 50), День святого Валентина (54 процента против 19 процентов). Хэллоуин отмечают 13 процентов молодежи против 2 процентов представителей возраста от 60 лет и старше. Еще большая разница между молодыми и пожилыми в отношении к Дню святого Патрика – 8 процентов против одного.

Меньше пожилых первые шесть праздников встречает российская молодежь. Международный женский день отмечает 81 процент молодых против 93 процентов лиц пожилого возраста. Пасху празднует 70 процентов юных россиян, тогда как у зрелого поколения этот процент достигает 86.

И еще одно отличие в празднованиях. Города и село празднуют по-разному. В селах и небольших поселках День святого Валентина много популярнее – 31 процент против 23, а День народного единства чаще отмечают в городах с населением 500-950 тысяч человек, чем в столицах – 48 против 29 процентов. Еще одно отличие двух столиц от всей России – жители Москвы и Санкт-Петербурга вообще меньше празднуют, чем жители сел и небольших городков. Но это уже тема для другого исследования.