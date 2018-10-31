"Победа" разыскивает хозяина варанов, чтобы взыскать с него 106 тысяч рублей

Авиакомпания "Победа" просит аэропорт Иркутска помочь в поиске хозяина двух редких варанов. Их обнаружили в понедельник, 29 октября, на борту рейса Иркутск-Москва. Вероятно, кто-то попытался нелегально провезти ящериц в ручной клади.

В полете пресмыкающиеся быстро освоились и решили прогуляться по салону. Заметили их пассажиры, тут же сообщив об этом экипажу. В Москве варанов передали в центр передержки животных. Сейчас выясняют, кто пронес их на борт, поскольку владелец на связь так и не вышел.

"Победа" намерена взыскать с хозяина варанов 106 тысяч рублей – 6 тысяч за провоз "безбилетников" в салоне авиакомпании и еще 100 тысяч за их содержание в спецконтейнере в офисе авиакомпании. Об этом говорится в письме перевозчика к гендиректору иркутского аэропорта​​​.

Специалисты установили, что путешественниками оказались калимантанские безухие вараны. В естественных условиях они встречаются в Восточной Малайзии. По некоторым данным, стоимость одной особи составляет 900 тысяч рублей.