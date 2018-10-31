31 октября 201814:44
В Новой Москве в лесу нашли скелет
Местные жители Новой Москвы обнаружили в лесу скелетированные человеческие останки с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Личность потерпевшего устанавливается.
Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, находка обнаружена днем 28 октября. По факту назначены судмедэкспертизы.
Сейчас
15:47
В Татарстане арестованы члены спящей ячейки ИГ
Картина дня
-
Взрыв возле здания ФСБ в Архангельске
- "Роскосмос" назвал причину аварии "Союза"
- Моряки с судна "Норд" вернулись из украинского плена
- Спасатели уловили сигналы черных ящиков разбившегося "Боинга"
- В Индии установлен самый большой памятник в мире
Самое читаемое
-
Композитор Бородин погиб в смертельном ДТП
- Бразильский футболист "Сан-Паулу" жестоко убит после пыток
- Убийство на пляже: по делу Насти судят ее невиновную подругу
- Виновата шишка? Друг солиста группы "Нэнси" рассказал о его странной смерти
- Мать спилась, отец вышел в окно, брат умер: тяжелая судьба актера Логинова
Авто.Вести.Ru
-
Audi назвала российсике цены и комплектации кросс-купе Q8
- Lada Vesta Sport все же станет универсалом
- За оставление места ДТП начнут карать строже
- Ravon вернулся в Россию, но цены по пути выросли вдвое
- Volkswagen привезет в Россию два новых кроссовера
Экономика
-
Россия в январе-сентябре увеличила поставки стали в ЕС на 56%
- 6 банкротств Дональда Трампа
- Современный дата-центр: выход за грани привычного
- Ошибки центробанков и их попытка вернуться назад
- Прогноз: рублю также пригрозят последствиями разрушения РСМД
- Торговые роботы капитулируют на фоне обвала рынков
Недвижимость
-
Космонавт рассказал, как устроена жизнь на МКС
- Обманутые дольщики приделали застройщику длинный нос
- Особенности квартир в разных странах, которые вас удивят
- Домик в деревне: москвичи бегут за город
- Жить на рубли:что изменит дедолларизация
- Сальмонелла под майонезом: что скрывает столичный общепит
Вести.Медицина
-
У высоких людей чаще развивается рак
- 8 способов заснуть (и выспаться), в которые верят ученые
- 5 фактов о психопатах, которые должен знать каждый
- Есть вопрос: можно ли избавиться от жира только в одной области
- Папаверин решил главную проблему лучевой терапии рака
Вести в 20.00
-
Путин: вся Россия не забудет крымский референдум
- Кондуктора и пассажира избил безбилетник
- В России вспомнили жертв политрепрессий
Москва 24
-
Когда менять летнюю резину на зимнюю? Памятка
- Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице
- СК возбудил дело после нападения в цирке львицы на девочку
- Я слышу чьи-то шаги: "потусторонние" места столицы, где нужно побывать ночью
- Бросившую сына в подъезде дома в Щелкове женщину арестовали
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего
- Xiaomi Mi Mix 3: минимальные рамки и выдвижные селфи-камеры
- Нейросеть нарисовала портрет. Его продали за $432000
- Двуногий робот Boston Dynamics стал мастером паркура. Видео
- Механический палец позволит смартфону ползать и трогать пользователя
Вести-Москва
-
Посетительница столичного ТЦ упала с высоты четвертого этажа
- С рейса Иркутск - Москва сняли двух редких варанов без хозяина
- На зиму в столице оставят в прокате 20 электросамокатов
- В столице проходит научный форум памяти Алексея Лосева
- "МосКино" бесплатно покажет фильмы из своих архивов
Вести.Стиль
-
Красота без жертв: 6 видов безопасных аппаратных процедур
- Модный практикум: как носить кожаные вещи и не выглядеть вульгарно
- Что носить этой зимой? 10 самых модных свитеров
- Что такое духи с феромонами и как они работают
- Чем заняться на ноябрьских праздниках? Выиграйте роскошный комплект одежды для дома!
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Российские инженеры открыли предзаказы на легендарный ховербайк Scorpion 3
- Запись голоса матери будит ребёнка лучше пожарной сигнализации
- Подтверждено: у Земли есть спутники из пыли
- Африканские студенты создали первые в мире кирпичи из человеческой мочи
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"
Сегодня
Путин подписал концепцию миграционной политики
57 минут назад
Нужна помощь: Данила Сычугова спасет срочная операция
29.10.2018 10:00
Стартовал конкурс с призовым фондом 200 000 рублей
22 часа назад
Помогите выжить Анечке с пороком сердца
25.10.2018 16:57
8 главных праздников, которые отмечают в России
48 минут назад
В Новой Москве в лесу нашли скелет
1 час назад
Стоимость квадратного метра начнут считать иначе
1 час назад
Nissan рассказал про обновленнный X-Trail для России
2 часа назад
Пять причин для ослабления рубля в ноябре
4 часа назад
Тестируется экспериментальная вакцина против инсультов
5 часов назад
В новом "Ральфе" вырезали шутку про "Звездные войны"
5 часов назад
Моряков "Норда" встретили как героев
5 часов назад
В Афганистане разбился вертолет. Погибли 25 человек
5 часов назад
Небензя процитировал Пушкина на заседании Совбеза
6 часов назад
Apple обновила самый дешевый "мак" впервые за 4 года
6 часов назад
Женщина родила, не отходя от кассы магазина
6 часов назад
Хакеры взломали компьютеры FIFA
8 часов назад
Миссия телескопа Kepler закончена
10 часов назад
"Бывшие". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова 3 ноября
30.10.2018 14:51
"Ненастье": отголоски реальных историй
27.10.2018 22:15
Юрий Башмет приглашает в "Зарядье" на "Фантастическую Кармен"
26.10.2018 22:10