Тема:

Поиск экзопланет и изучение других планетных систем 37 минут назад

Новости Наука

31 октября 201815:19 Анатолий Глянцев

Большинство "землеподобных и потенциально обитаемых планет" лишили этого статуса

Количество известных человечеству потенциально обитаемых планет было пересмотрено благодаря новым данным.
Иллюстрация NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (SSC-Caltech).

Новые данные заставили астрономов испытать разочарование космического масштаба: большая часть открытых телескопом Kepler планет, которые считались похожими на Землю и находящимися в зоне обитаемости, оказались совсем не такими гостеприимными. Но совсем уж отчаиваться рано, ведь подтверждается главный вывод: такие миры широко распространены в Галактике.

Напомним, что на данный момент подтверждено существование более 3800 планет, расположенных за пределами Солнечной системы. Из них более 2600 открыты орбитальным телескопом "Кеплер", запущенным в 2009 году и на сегодняшний день исчерпавшим запасы топлива и прекратившим работу.

Разумеется, как астрономов, так и широкую публику больше всего интересуют потенциально обитаемые миры. Есть два ключевых условия, заставляющих взглянуть на планету с интересом.

Во-первых, она должна быть близка к Земле по размерам. Дело в том, что габариты планеты тесно связаны с её химическим составом. Тела существенно крупнее земного шара не могут быть скалистыми: они состоят либо из жидкости, либо из газа (впрочем, первый вариант иногда не исключает наличия жизни).

Во-вторых, жизнь, какой мы её знаем, нуждается в жидкой воде. Это значит, что на планете не должно быть ни слишком жарко, ни слишком холодно для существования океанов. А температура планеты в первую очередь определяется расстоянием до звезды. Зона вокруг светила, в которой потенциально можно искупаться в волнах прибоя, потому и называется зоной обитаемости.

Всего по наблюдениям "Кеплера" в зоне обитаемости было обнаружено 30 землеподобных планет. Это чуть больше одного процента от общего числа найденных им миров, что, казалось бы, довольно мало. Однако нужно учитывать ограничения инструмента.

Во-первых, "Кеплер" наблюдает планету, когда она проходит по диску звезды (это называется транзитом) и частично затмевает собой её блеск. То есть миры, которые в своём пути по орбите не пересекают линию "звезда–наблюдатель", для этого телескопа фактически невидимы.

Во-вторых, небольшие тела труднее обнаружить, чем большие. Поэтому естественно, что "земель" найдено меньше, чем "юпитеров".

В-третьих, уже для светил класса Солнца, не говоря о звёздах большей светимости, зона обитаемости располагается достаточно далеко от них самих. Это значит, что лежащие в ней планеты обращаются вокруг своего светила довольно медленно (чем больше радиус орбиты, тем дольше планета обегает по ней звезду, а значит, тем реже происходят транзиты). Вспомним, что Земля совершает один оборот за год. Между тем, чтобы уверенно говорить о наличии планеты, нужно хотя бы дважды наблюдать, как она прошла по диску звезды. А для открытия небольших миров может понадобиться гораздо больше оборотов, чтобы накопить статистику и выделить периодические "затмения" из небольших хаотических изменений яркости, присущих самому светилу. Между тем телескоп начал наблюдения лишь в 2009 году.

Сделав поправки на всё вышеперечисленное, специалисты пришли к волнующему выводу: 20–50% звёзд в Галактике должны иметь землеподобные миры в зоне обитаемости!

Однако с этими данными не всё так просто.

Конкретное расположение зоны обитаемости зависит от светимости звезды. У маленьких и холодных красных карликов она расположена очень близко, у огромных и горячих голубых гигантов – гораздо дальше. Поэтому для ответа на вопрос, находится ли конкретная планета "там, где надо", очень важно знать светимость её "родителя".

Но светимость не так просто измерить. Понятно, что видимая с Земли яркость зависит не только от светимости как таковой, но и от дистанции до звезды: лампочка под потолком для нас ярче Сириуса в небе. Поэтому вопрос о светимости – это в первую очередь вопрос о расстоянии от наблюдателя до объекта.

С 2013 года на орбите работает космический телескоп Gaia, специально предназначенный для измерения дистанции до звёзд. Во втором релизе данных, опубликованном в апреле 2018 года, содержится весьма точная информация о расстоянии до 130 миллионов звёзд. Есть среди них и светила, которые, как считалось, потенциально могут быть чьим-то солнцем.

Новые и более точные данные о расстояниях позволили уточнить, в том числе, светимость этих звёзд. Здесь-то астрономов и поджидал неприятный сюрприз.

Выяснилось, что поток излучения от многих светил был недооценён. Это значит, что их зона обитаемости расположена дальше, чем предполагалось. Таким образом, некоторые ранее открытые планеты оказались исключены из неё.

Но на этом неприятные новости не закончились. Если светимость звезды больше, чем полагали астрономы, это может означать две вещи: светило либо горячее "положенного", либо больше, чем казалось.

Температуру звезды можно с большой точностью определить по её спектру, а вот радиус обычно остаётся "за кадром" (напрямую измерить размер светила – чрезвычайно сложная задача, и это сделано лишь для нескольких светил).

Поэтому "повысившаяся" светимость звезды обычно означает, что нужно пересмотреть её размер. Но тогда и планета больше, чем считалось ранее. Ведь радиус экзопланеты вычисляется по наблюдениям её транзита, исходя из известного диаметра светила.

Получается, что некоторые из открытых "Кеплером" "суперземель" на самом деле представляют собой более крупные тела, например, мининептуны. А такие экзопланеты, как уже упоминалось, негостеприимны для жизни, какой мы её знаем.

Астрономы пока не готовы сказать точно, сколько именно найденных телескопом миров сохранили статус земплеподобного мира в зоне обитаемости. По оптимистичным оценкам, их 12, по самым пессимистичным – всего два.

Однако это не отменяет главного вывода: такие планеты в Галактике встречаются достаточно часто. Даже если они есть не у каждой пятой, а скажем, у каждой сотой звезды, это означает, что в Млечном Пути их миллиарды. И на какой-нибудь из них наши братья по разуму вполне могут точно так же заниматься подсчётами обитаемых миров.

Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о недавно запущенном преемнике "Кеплера", который, как ожидается, откроет не менее 20 тысяч экзопланет.

Ранее по теме

Сейчас

15:47

В Татарстане арестованы члены спящей ячейки ИГ

14:39

Путин подписал концепцию миграционной политики

12:37

СК: теракт у здания ФСБ совершил 17-летний архангелогородец

12:36

Гидрометцентр: зима в Москве начнется ближе к Новому году

11:23

"Роскосмос" назвал причину аварии "Союза"

10:36

В России запретили рекламу услуг по написанию диссертаций

10:00

В Афганистане разбился вертолет. Погибли 25 человек

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

СК: теракт у здания ФСБ совершил 17-летний архангелогородец

СК: теракт у здания ФСБ совершил 17-летний архангелогородец

2 часа назад
Путин подписал концепцию миграционной политики

Путин подписал концепцию миграционной политики

52 минуты назад
И бак разорвался... "Роскосмос" назвал причину аварии "Союза"

И бак разорвался... "Роскосмос" назвал причину аварии "Союза"

4 часа назад
В Благовещенске дачник рыл яму и наткнулся на десятки черепов с пулевыми отверстиями

В Благовещенске дачник рыл яму и наткнулся на десятки черепов с пулевыми отверстиями

2 часа назад
Гидрометцентр: зима в Москве начнется ближе к Новому году

Гидрометцентр: зима в Москве начнется ближе к Новому году

2 часа назад
Лобода вышла из больницы "под присмотром" лидера Rammstein и собралась в Германию

Лобода вышла из больницы "под присмотром" лидера Rammstein и собралась в Германию

1 час назад
После обмана риелтора и болезни дочери у Елены Воробей шалит давление

После обмана риелтора и болезни дочери у Елены Воробей шалит давление

1 час назад
Сенцову предложили поставить свою пьесу прямо в колонии

Сенцову предложили поставить свою пьесу прямо в колонии

2 часа назад
Нужна помощь: Данила Сычугова спасет срочная операция

Нужна помощь: Данила Сычугова спасет срочная операция

29.10.2018 10:00
В сельской администрации Якутии ошпарился насмерть слесарь, прикованный к батарее

В сельской администрации Якутии ошпарился насмерть слесарь, прикованный к батарее

3 часа назад
Индонезийские спасатели уловили сигналы черных ящиков разбившегося "Боинга"

Индонезийские спасатели уловили сигналы черных ящиков разбившегося "Боинга"

2 часа назад
Пожилая воспитательница детсада наступила на ребенка, а его отец снимал это на видео

Пожилая воспитательница детсада наступила на ребенка, а его отец снимал это на видео

4 часа назад
Девочка, на которую напала цирковая львица, впала в кому

Девочка, на которую напала цирковая львица, впала в кому

3 часа назад
"Годунов": большая премьера на канале "Россия" - уже 5 ноября

"Годунов": большая премьера на канале "Россия" - уже 5 ноября

4 часа назад
Стартовал конкурс с призовым фондом 200 000 рублей

Стартовал конкурс с призовым фондом 200 000 рублей

22 часа назад
Голландцы ищут добровольцев, готовых зачать и родить ребёнка в космосе в 2021-2024 годах

Голландцы ищут добровольцев, готовых зачать и родить ребёнка в космосе в 2021-2024 годах

30.10.2018 12:24
Помогите выжить Анечке с пороком сердца

Помогите выжить Анечке с пороком сердца

25.10.2018 16:57
Официанты не выдержали претензий "светских фиф" и запустили в них тортом

Официанты не выдержали претензий "светских фиф" и запустили в них тортом

20 минут назад
8 главных праздников, которые отмечают в России

8 главных праздников, которые отмечают в России

43 минуты назад
В Новой Москве в лесу нашли скелет

В Новой Москве в лесу нашли скелет

1 час назад
Семь советских фильмов вошли в рейтинг 100 лучших картин по версии BBC

Семь советских фильмов вошли в рейтинг 100 лучших картин по версии BBC

1 час назад
Упавшая с перил московского ТЦ женщина скончалась в больнице

Упавшая с перил московского ТЦ женщина скончалась в больнице

1 час назад
Стоимость квадратного метра начнут считать иначе

Стоимость квадратного метра начнут считать иначе

1 час назад
Заглянуть в подгузник: учёные выяснили, как можно улучшить состояние недоношенных детей

Заглянуть в подгузник: учёные выяснили, как можно улучшить состояние недоношенных детей

2 часа назад
Nissan рассказал про обновленнный X-Trail для России

Nissan рассказал про обновленнный X-Trail для России

2 часа назад
Honda превратила пикап Ridgeline в экстремальный багги

Honda превратила пикап Ridgeline в экстремальный багги

3 часа назад
Нюх на болезнь: собак обучили диагностировать малярию по запаху носков

Нюх на болезнь: собак обучили диагностировать малярию по запаху носков

4 часа назад
В битве за квартиру москвич установил рекорд Гиннеcса

В битве за квартиру москвич установил рекорд Гиннеcса

4 часа назад
Пять причин для ослабления рубля в ноябре

Пять причин для ослабления рубля в ноябре

4 часа назад
В России запретили рекламу услуг по написанию диссертаций

В России запретили рекламу услуг по написанию диссертаций

4 часа назад
Тестируется экспериментальная вакцина против инсультов

Тестируется экспериментальная вакцина против инсультов

5 часов назад
Счет разблокирован: с библиотекаря Улюкаева взыщут 130 миллионов

Счет разблокирован: с библиотекаря Улюкаева взыщут 130 миллионов

5 часов назад
"Страшная" игра про Хэллоуин появилась в каждом браузере Chrome

"Страшная" игра про Хэллоуин появилась в каждом браузере Chrome

5 часов назад
В новом "Ральфе" вырезали шутку про "Звездные войны"

В новом "Ральфе" вырезали шутку про "Звездные войны"

5 часов назад
Моряков "Норда" встретили как героев

Моряков "Норда" встретили как героев

5 часов назад
Выше Будды: в Индии установлен самый большой памятник в мире

Выше Будды: в Индии установлен самый большой памятник в мире

5 часов назад
В Афганистане разбился вертолет. Погибли 25 человек

В Афганистане разбился вертолет. Погибли 25 человек

5 часов назад
Небензя процитировал Пушкина на заседании Совбеза

Небензя процитировал Пушкина на заседании Совбеза

6 часов назад
Apple обновила самый дешевый "мак" впервые за 4 года

Apple обновила самый дешевый "мак" впервые за 4 года

6 часов назад
Женщина родила, не отходя от кассы магазина

Женщина родила, не отходя от кассы магазина

6 часов назад
Хакеры взломали компьютеры FIFA

Хакеры взломали компьютеры FIFA

8 часов назад
Убийство Хашогги: главе британского МИДа пришлось объясняться в парламенте

Убийство Хашогги: главе британского МИДа пришлось объясняться в парламенте

9 часов назад
Миссия телескопа Kepler закончена

Миссия телескопа Kepler закончена

10 часов назад
Правительство США выделит на защиту от дезинформации 40 миллионов долларов

Правительство США выделит на защиту от дезинформации 40 миллионов долларов

10 часов назад
Помпео призвал коалицию Саудовской Аравии прекратить авиаудары по Йемену

Помпео призвал коалицию Саудовской Аравии прекратить авиаудары по Йемену

10 часов назад
Новым спецпосланником генсека ООН по Сирии станет норвежский дипломат Педерсен

Новым спецпосланником генсека ООН по Сирии станет норвежский дипломат Педерсен

11 часов назад
"Бывшие". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова 3 ноября

"Бывшие". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова 3 ноября

30.10.2018 14:51
"Легкий, летний, добрый, трогательный": Захарова и Песков о новом фильме Тиграна Кеосаяна

"Легкий, летний, добрый, трогательный": Захарова и Песков о новом фильме Тиграна Кеосаяна

30.10.2018 12:50
"Ненастье": отголоски реальных историй

"Ненастье": отголоски реальных историй

27.10.2018 22:15
Юрий Башмет приглашает в "Зарядье" на "Фантастическую Кармен"

Юрий Башмет приглашает в "Зарядье" на "Фантастическую Кармен"

26.10.2018 22:10