Георгия Штиля с разницей в 40 лет свела с женами одна и та же женщина

Георгий Штиль за 50 лет своей актерской судьбы сыграл больше двух сотен ролей в фильмах, среди которых "Достояние республики", "Интервенция", "Женя, Женечка и "Катюша".

Однако узнавали его советские зрители еще с юного возраста – ведь он играл в замечательных фильмах-сказках "Новогодние приключения Маши и Вити", "Старой, старой сказки" и других.

У самого же Штиля детство было полно страшных, совсем не детских испытаний. Оно пришлось на войну, их с мамой и бабушкой эвакуировали в Башкирию из блокадного Ленинграда.

Работать Георгию пришлось начать в 10 лет – пилить дрова, работать в поле. Из-за тяжелой работы он перестал расти. Когда семья вернулась в Ленинград, он поступил в мореходку, но подрался с парнем, который заявил, что Ленинградская блокада – выдумка, и Штиля отчислили.

Тогда он пошел в армию и именно там впервые выступил на концерте перед зрителями – с басней, от которой впервые в жизни сам заплакал.

Отслужив, именно с этой басней он поступил в Школу-студию МХАТ. В общежитии вуза судьба его практически сразу столкнула с Олегом Табаковым, затем – с Высоцким, Александром Демьяненко, другими легендарными артистами тех лет.

Благодаря актерской профессии он познакомился и со своей первой женой Риммой. Девушка работала на "Ленфильме" художником-декоратором. Их встреча произошла на съемках "Жени, Женечки и "Катюши".

Штиль, которому на тот момент было уже 35, говорит, что это, видимо, была та самая любовь с первого взгляда: они поженились всего лишь после двух-трех встреч и прожили счастливо, душа в душу, 40 лет.

Вместе им пришлось бороться за жизнь Риммы, когда у нее обнаружили рак. Эту болезнь они победили, но потом (возможно, на фоне стресса и переезда, когда она таскала тяжести) у жены актера случился инсульт.

Умирая, она завещала мужу не оставаться в одиночестве и вновь жениться.

По невероятному стечению обстоятельств, второй супругой Штиля стала врач Лиана, которая наблюдала за болезнью Риммы, а "свела" их в пару знакомая, которая познакомила артиста и с его первой женой. Штилю тогда было 75, и уже 11 лет они счастливы вместе.

Что помогло мальчику с немецкой фамилией выжить в эвакуации во время войны, почему Штиль при первой встрече с Высоцким вцепился ему в горло, при каких особых обстоятельствах он познакомился в общежитии театрального вуза с Олегом Табаковым, кто был свидетелем на их свадьбе с Риммой, и как он относился к тому, что у них с женой не было детей, актер рассказал в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".