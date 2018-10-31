Семь советских фильмов вошли в рейтинг 100 лучших картин по версии BBC

Представители британской телерадиокомпании BBC опубликовали список из 100 лучших фильмов, снятых на иностранных языках (то есть, не на английском). В него попали семь советских фильмов. Среди них картины Андрея Тарковского "Зеркало", "Андрей Рублев", "Сталкер" и "Солярис".

"Зеркало" оказалось на 20-м месте рейтинга, "Андрей Рублев", "Сталкер" и "Солярис" заняли 40-е, 49-е и 57-е места.

Другие советские фильмы, попавшие в рейтинг BBC – "Броненосец "Потемкин" Сергея Эйзенштейна (24-я позиция), "Иди и смотри" Элема Климова (59), "Человек с киноаппаратом" Дзиги Вертова (73).

На первом месте оказался фильм "Семь самураев" Акиры Куросавы, его же картина "Расемон" оказалась на четвертой строчки.

Вторым в списке лучших фильмов на иностранном языке оказался "Похитители велосипедов" Витторио Де Сики, тройку замкнула "Токийская история" Ясудзиро Одзу.

В десятку лучших также вошли:

"Правила игры" Жана Ренуара;

"Персона" Ингмара Бергмана;

"Восемь с половиной" Федерико Феллини;

"Четыреста ударов" Франсуа Трюффо;

"Любовное настроение" Вонга Карвая;

"Сладкая жизнь" Феллини.

Самым свежим в рейтинге BBC оказался фильм Михаэля Ханеке "Любовь" (2012).