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31 октября 201814:43

Семь советских фильмов вошли в рейтинг 100 лучших картин по версии BBC

Представители британской телерадиокомпании BBC опубликовали список из 100 лучших фильмов, снятых на иностранных языках (то есть, не на английском). В него попали семь советских фильмов. Среди них картины Андрея Тарковского "Зеркало", "Андрей Рублев", "Сталкер" и "Солярис".

"Зеркало" оказалось на 20-м месте рейтинга, "Андрей Рублев", "Сталкер" и "Солярис" заняли 40-е, 49-е и 57-е места.

Другие советские фильмы, попавшие в рейтинг BBC – "Броненосец "Потемкин" Сергея Эйзенштейна (24-я позиция), "Иди и смотри" Элема Климова (59), "Человек с киноаппаратом" Дзиги Вертова (73).

На первом месте оказался фильм "Семь самураев" Акиры Куросавы, его же картина "Расемон" оказалась на четвертой строчки.

Вторым в списке лучших фильмов на иностранном языке оказался "Похитители велосипедов" Витторио Де Сики, тройку замкнула "Токийская история" Ясудзиро Одзу.

В десятку лучших также вошли:

  • "Правила игры" Жана Ренуара;
  • "Персона" Ингмара Бергмана;
  • "Восемь с половиной" Федерико Феллини;
  • "Четыреста ударов" Франсуа Трюффо;
  • "Любовное настроение" Вонга Карвая;
  • "Сладкая жизнь" Феллини.

Самым свежим в рейтинге BBC оказался фильм Михаэля Ханеке "Любовь" (2012).

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