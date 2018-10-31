Эксперты "ПОРА" обсудили спасение краснокнижных животных в Арктике

30 октября 2018 года в офисе Экспертного центра "Проектный офис развития Арктики" состоялся дискуссионный клуб на тему "Сохранение краснокнижных животных Арктической зоны РФ". Модератором выступил директор ФГБУ "Объединенная дирекция заповедников Таймыра" Виктор Матасов.

На территории российской Арктики проживает целый ряд уникальных животных, занесенных в Красную книгу РФ и Международную красную книгу. Популяция многих из них сокращается. Сохранение каждого из видов – важнейшая экологическая и культурная задача государства и общества. На мероприятии эксперты обсудили, какие виды находятся в наиболее уязвимом состоянии, какие меры принимаются по их сохранению и как привлечь внимание к проблемам краснокнижных животных.

Заместитель директора ФГБУ Государственный природный заповедник "Пасвик" Наталья Поликарпова рассказала о заповедниках Мурманской области и об обитающих там краснокнижных животных. В Красную книгу области занесены обыкновенный бобр, европейская жемчужница, белая сова, пискулька, сапсан, длиннохвостая неясыть. Однако из-за нехватки средств для проведения непрерывного мониторинга точное состояние популяции в регионе остается неизвестным.

Сохранение многих исчезающих и редких видов требует внимания к другим представителям экосистемы. Так, например, европейская жемчужница напрямую связана с состоянием семги и лосося. По словам кандидата биологических наук, научного сотрудника Центра кольцевания птиц России ИПЭЭ РАН Софьи Розенфельд, жизнь краснозобой казарки связана с популяцией хищных птиц — сапсана и совы. Растительность является для нее максимально питательной, однако фактором, угрожающим популяции этих птиц в российской Арктике, стало увеличение оленеводства, которое приводит к уничтожению кормовой базы.

Виктор Матасов рассказал о "Школе наблюдателя" для волонтеров, которая была создана для изучения популяции путоранского снежного барана (толсторога). Их численность в настоящее время снижается. Реальное число особей составляет 1600 – 1700, хотя заявленное – 6 тысяч. При этом 867 из них обитают на территории плато Путорана. Толстороги могут чувствовать себя безопасно лишь в пределах заповедника, поэтому для сохранения вида необходимо расширить территорию ООПТ. Несмотря на то, что путоранский баран занесен в Красную книгу, некоторые охотники пытаются получить разрешение на отстрел толсторогов, что приведет к сокращению поголовья и так малочисленной популяции.

Экспертный центр "ПОРА" осуждает отстрел исчезающего вида и не поддерживает деятельность организаций, которые ставят под угрозу существование краснокнижных животных.

Кроме того, эксперты обсудили важность сотрудничества на международном уровне для охраны и сохранения биоразнообразия, а также обозначили необходимость увеличения популяции рыбы таймень и птицы пискулька.

По результатам мероприятия Экспертный центр "ПОРА" в поддержку Красной книги и биоразнообразия окажет финансовую помощь Верхне-Тазовскому государственному природному заповеднику и Лаборатории Красной Книги ФГБУ "ВНИИ Экология".

Член правления Экологического фонда Сибирского федерального университета Роман Лалетин отметил целесообразность объединения опыта СФУ, центра "ПОРА" и заповедников России для совместной работы по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов. Все участники согласились с необходимостью экологического образования детей и подростков. В частности, "ПОРА" уже реализует проект "Белый мишка" — просветительский центр по изучению белых медведей. Заведующая Лабораторией Красной Книги ФГБУ "ВНИИ Экология" Анна Белоусова готова предоставить разработанный в Европе курс уроков по сохранению исчезающих видов.

В мероприятии также приняли участие главный редактор журнала "В мире животных" Александр Аболи, заместитель начальника управления по осуществлению межрегиональных связей представительства ЯНАО при правительстве РФ Юлия Касина, заместитель директора по туризму Государственный природный заповедник "Верхне-Тазовский" ЯНАО Алексей Медведев, старший научный сотрудник Лаборатории Красной Книги ФГБУ "ВНИИ Экология" МПР РФ Владимир Морозов, координатор проектов по сохранению биоразнообразия Арктики WWF Михаил Стишов, советник по связям с общественностью представительства ООН-окружающая среда в России Екатерина Тегина.