Избежавшего расправы со стороны соседей педофила-убийцу из Железногорска взяли под стражу

В Железногорске суд арестовал на два месяца 39-летнего Виталия Пащевского, задержанного по подозрению в изнасиловании и убийстве семилетнего соседа по подъезду, сообщило управление СКР по Курской области. Местные жители требовали расправы над сознавшимся в содеянном мужчиной.

Даниил Бирюков пропал днем 23 октября. По версии следствия, в тот день он возвращался из школы и повстречал в лифте соседа, который пригласил его заглянуть к нему в гости. Одинокий мужчина запер дверь, надругался над мальчиком, а затем нанес ему смертельный удар ножом по голове. Тело он вынес в спортивной сумке и выбросил его в овраг в селе Трояново, где, как позже выяснится, находится заброшенный дом матери Пащевского.

На поиски тела ушла неделя, и все это время волонтеры верили в то, что Даниила удастся обнаружить живым. Днем 30 октября на их надеждах был поставлен крест.

Предполагаемого убийцу удалось вычислить во время поквартирного обхода дома — в отличие от соседей, Пащевский говорил неохотно и не желал никого впускать к себе домой. После задержания у подъезда собрались несколько сотен человек, которые скандировали "Убийца! Педофил!" и требовали расправы над мужчиной. От народного гнева Пащевского спас отряд ОМОНа.

"Вальните его, ребята! Зачем он вам?" — призывали мужчины из толпы.

В среду, когда жители города прощаются с Даниилом, Железногорский суд на два месяца арестовал 39-летнего подозреваемого, которому предстоит пройти психиатрическую экспертизу.