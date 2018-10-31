Официанты не выдержали претензий "светских фиф" и запустили в них тортом

В Сети появилось видео, снятое в одном из ресторанов Киева. Две девушки "с претензиями" вывели из себя официантов, которые принесли им торт.

Посетительницы на них кричат, доказывая, что им нужен салат, а не торт. В результате официант "опускает" торт прямо в лицо одной из посетительниц, затем достается и второй.

Очевидец, который сидел за соседним столиком, снял инцидент на видео и выложил его в своем "Инстаграме".

"Смех и грех", — пишет автор видео и добавляет, что в данном случае он на стороне официантов.