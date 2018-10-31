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Открытие и изучение ископаемых останков древних животных 1 час назад

Новости Наука

31 октября 201817:09 Анатолий Глянцев

Одни из крупнейших птиц в истории Земли были практически слепыми

Как выяснилось, гигантские птицы вели ночной образ жизни.
John Maisano for the University of Texas at Austin Jackson School of Geosciences.

Вымершие мадагаскарские птицы ростом в три метра практически ничего не видели перед собой. Такой вывод сделали палеонтологи, изучив черепа этих милых пташек.

Открытие описано в научной статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B Кристофером Торресом (Christopher Torres) и Джулией Кларк (Julia Clarke) из Техасского университета в Остине.

Семейство эпиорнисообразных (Aepyornithidae) включает в себя самых больших птиц, когда-либо живших на планете. Его представители красноречиво называются также слоновыми птицами. Эти существа когда-то обитали на Мадагаскаре. Примерно 500–1000 лет назад они вымерли по не вполне ясным причинам (вероятно, не последнюю роль сыграло истребление их местными жителями).

Какой образ жизни они вели? Об этом мало что известно, ведь за этими птицами не довелось наблюдать современным биологам. Специалистам остаётся лишь изучать ископаемые образцы и проводить аналогии с современными крупными птицами.

"Люди жили рядом [с этими птицами] и даже охотились на слоновых птиц в течение тысяч лет. Но мы до сих пор практически ничего не знаем об их жизни. Мы даже не знаем точно, когда и почему они вымерли", – признаётся Торрес.

Одна из возможностей выяснить, чем занималось вымершее животное при жизни, состоит в том, чтобы реконструировать строение его мозга. Определив, какие зоны "мыслительного органа" у этого существа были наиболее развиты, можно предположить, насколько интенсивно они использовались. Сделать это помогают слепки внутренней поверхности черепа (эндокраны).

"Изучение формы мозга – действительно полезный способ объединенить экологию – отношения между птицей и окружающей средой – и анатомию", – рассказывает Торрес.

Авторы сделали эндокраны для двух видов эпиорнисообразных: Aepyornis maximus и Aepyornis hildebrandti. Размеры этих существ достигали трёх метров. Именно A. maximus считались крупнейшими птицами в истории Земли, пока их не потеснил с пьедестала другой представитель семейства.

Исследователи сравнили свои результаты с данными аналогичных работ всех основных ныне живущих или недавно вымерших представителей бескилевых. Это происходящая от общего предка группа больших нелетающих птиц, в которую входят и эпиорнисообразные, и, например, страусообразные, в том числе современные страусы.

У обоих исследованных видов оказалась на удивление слабо развита затылочная доля коры, отвечающая за зрительное восприятие. Это роднит их с современными киви, которые, как известно, плохо видят и ведут ночной образ жизни. Зато оказались несостоятельными традиционные аналогии между вымершими гигантами и зоркими активными днём страусами.

"Никто никогда не подозревал, что слоновые птицы были ночными, – заявляет Торрес. – В нескольких исследованиях, в которых говорилось о том, на что было похоже их поведение, явно предполагалось, что они были активны в течение дня".

Также авторы заключили, что у A. hildebrandti зрение было развито несколько лучше, чем у A. maximus. Возможна, первая из этих птиц предпочитала активность в сумерках, а не глубокой ночью. Не исключено также, что более зоркое животное обитало на открытых ландшафтах, а его "собрат" – в лесах, где не слишком много проку от зрения.

Как же эти практически слепые создания справлялись со своими птичьими делами? Возможно, им не слишком-то угрожали хищники. Здесь вспоминаются строки известного стихотворения: "Хоть носороги, знаешь ли, плохо видят, это при их масштабах не их проблемы". Но ведь ещё нужно было добывать пищу, размножаться и заниматься множеством других вещей.

Ответ стандартен: как и любые другие животные с плохим зрением, они обходились другими органами чувств. В частности, у обоих видов была необычно развита обонятельная луковица (участок мозга, отвечающий, как легко понять, за обоняние). Эта деталь тоже роднит их с полуслепыми киви. Как и следовало ожидать, обонятельная луковица была лучше развита у того из двух видов, который хуже видел.

"Сведения, подобные этим, не только рассказывают нам о том, как выглядела жизнь слоновых птиц, но и о том, что в целом представлял собой Мадагаскар в далёком прошлом, – заключает Кларк. – Ещё 500 лет назад через леса Мадагаскара с треском продирались в темноте почти слепые гигантские нелетающие птицы. Никто никогда не предполагал этого".

Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о крупнейшей летающей птице и пингвине размером с баскетболиста.

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