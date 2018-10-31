"Эскалатор вымирания" запущен: из-за глобального потепления сокращаются популяции тропических птиц

Американо-канадская команда исследователей в ходе новой работы выявила ещё одних жертв глобального потепления. Учёные проверили давнее предположение о том, что климатические изменения будут сказываться, в том числе, и на тех животных, которые привыкли к жарким условиям.

Экологи и биологи ранее спрогнозировали, что многие виды из-за повышения температур начнут менять места обитания и перебираться в более прохладную местность. В частности, для животных, обитающих в тропическом климате, единственный выход – переселяться в районы, расположенные выше относительно уровня моря.

Новое исследование подтвердило этот прогноз. Специалисты в ходе изучения птиц в высокогорных районах Перу доказали, что изменения климата "вытеснили" пернатых из привычного ареала. И это запустило, по словам учёных, "эскалатор вымирания", поскольку животные не приспособлены к жизни в новых условиях.

Авторы работы наблюдали за птицами более 400 различных видов. Первые подробные данные об условиях жизни пернатых были собраны в 1985 году. В 2017 году исследователи собрали аналогичный набор сведений и сравнили их с предыдущими.

Оказалось, что представители почти всех изучаемых видов переместились в высокогорные районы. При этом большинство популяций значительно сократилось, а из 16 видов, которые изначально обитали на склонах гор, 8 уже вымерли.

Учёные поясняют, что пернатым, которые изначально обитали в горах, сбежать от жары уже некуда, поэтому вымирание таких видов, к сожалению, является лишь вопросом времени. По прогнозам биологов, из-за потепления популяции могут исчезнуть уже через десять лет.

Соавтор работы Джон Фитцпатрик (John Fitzpatrick), глава орнитологической лаборатории Корнеллского университета, отметил, что пока не вполне понятно, какой именно фактор заставляет птиц менять среду обитания. Вероятно, это и прямое воздействие, то есть изменение средних температур, и косвенное – снижение количества пищи (насекомых и семян растений) из-за того же климатического сдвига.

Также эксперты отмечают, что ранее "переезды" в новые места наблюдались и среди других видов птиц. Некоторые из них перебираются не только на возвышенности и в горы, но и в более северные широты.

"Тропические горные районы являются самыми "горячими точками" биоразнообразия, они насчитывают больше видов, чем любое другое место на Земле. В тропиках потеплело лишь ненамного, а тропические растения и животные, похоже, сейчас обитают намного выше [над уровнем моря], чем раньше", — отметил Фитцпатрик в интервью BBC.

Его команда в 1985 году использовала для слежения за птицами фото- и видеокамеры, а также особые приспособления под названием туманные сетки (mist nets). Они позволяют ловить птиц без ущерба их здоровью, а после занесения данных в каталог орнитологи отпускают пернатых.

Спустя более 30 лет учёные вернулись в те же районы и совершили экспедицию по точно такому же маршруту. Оснащение на этот раз было более продвинутым: помимо камер и туманных сеток специалисты использовали датчики и микрофоны, чтобы записать пение птиц, которых сложно заметить.

"Мы обнаружили, что популяции птиц перемещались вверх по склонам, чтобы достичь регионов с климатическими условиями, к которым они были первоначально адаптированы", — говорит ведущий автор работы Бенджамин Фримэн (Benjamin Freeman) из Университета Британской Колумбии.

По его словам, за последние 30 лет среда обитания птиц "сдвинулась" в среднем на 98 метров вверх над уровнем моря.

Эксперты уточняют, что из-за такой тенденции сегодня в самой большой опасности оказались птицы, приспособленные жить в узких температурных диапазонах (в регионах без сезонных колебаний, когда нет ярко выраженных лета и зимы). Теперь такие виды особенно уязвимы, поскольку для того, чтобы приспособиться к новым условиям, популяции требуется довольно много времени, а рост средних температур между тем продолжается.

Биологи порой описывают примеры быстрой эволюционной адаптации отдельных видов, и авторы "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) периодически рассказывают о таких открытиях. Однако не стоит ожидать, что все животные и птицы смогут приспособиться к меняющимся условиям.

Нынешнее исследование орнитологов, хоть и было "локальным" с географической точки зрения, на самом деле является своего рода моделью и отражает плачевные изменения, которые происходят и в других тропических регионах.

Прогнозы таковы, что, если повышение глобальных температур до конца 21 века составит от 2,6 до 4,8 градуса по Цельсию, тропические виды птиц переместятся ещё выше – от 500 до 900 метров. С учётом длительной адаптации, а также повсеместной вырубки лесов такой "переезд" окажется губительным, заключают исследователи.

Научная статья по итогам работы была опубликована в журнале PNAS.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что в связи с глобальным потеплением растения и животные начинают осваивать арктические районы. И даже рыбы меняют среду обитания, чтобы спастись от жары.