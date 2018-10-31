После оправдания христианки, обвиняемой в богохульстве, Пакистан охватили массовые беспорядки

Крупнейшие города Пакистана парализовали протесты членов ультрарелигиозной партии "Техрик-э-Лабаик Пакистан". Они с утра готовились к решению Верховного суда Пакистана по делу 50-летней христианки Асии Биби. Асия Биби обвинялась в богохульственных высказываниях. Жительница Пакистана Асия Биби и мать пятерых детей, ранее приговоренная у себя на родине к смертной казни через повешение, стала почетной парижанкой.

Когда верховные судьи решили не приговаривать христианку к смертной казни, а более того, отпустить в связи с отсутствием достаточного количества доказательств, то радикалы приступили к решительным действиям. Они блокируют магистрали и улицы, сообщает ТАСС.

Исламабад до 10 октября наложил запрет на собрание групп больше четырех человек в соответствие со статьей 144 Уголовного кодекса Пакистана.

Полиция и военный блокировали контейнерами подъезды к Исламабаду, а также отсекли подходы для протестующих к так называемой красной зоне – правительственному кварталу, где находится здание пакистанского Верховного суда. В ответ религиозные радикалы отсекли Исламабад и его город-спутник Равалпинди от остальной страны, перекрыв движение по автотрассам. Религиозные фанатики уже начали жечь покрышки и призывать правительство странны уйти в отставку.

Протесты проходят в Лахоре и Карачи. Радикалы призывают расправиться с судьями, вынесшими мягкий приговор христианке. В Карачи заблокированы 14 основных транспортных магистралей. В городе пробки на каждом шагу.

Во многих школах отменены занятия. Полиция рекомендовала гражданам избегать районов массового сбора протестующих, жаждущих смерти женщины.