Глава Google X покинул компанию после обвинений в сексуальных домогательствах

Начальник экспериментальной лаборатории Google X Ричард Деваул ушел в отставку после публикации статьи о домогательствах в компании, которая вышла в The New York Times. Вслед за ним должностей лишились еще несколько сотрудников Google, сообщает Axios.

Авторы скандальной публикации утверждали, что в 2013 году Деваул пытался приставать к девушке по имени Стар Симпсон, которая собиралась устроиться инженером в Google. Во время собеседования мужчина рассказал американке о том, что состоит в открытых отношениях с женой и пригласил Симпсон отправиться с ним на фестиваль Burning Man. Та согласилась.

Уже на месте, в палаточном лагере, Симпсон предложил Симпсон раздеться и сделать ему массаж. Девушка отказалась. Через несколько недель ей было отказано в трудоустройстве без объяснения причин.

В 2015 году девушка заявила об этом инциденте руководству Google, где ей было сказано, что в ситуации уже разбираются. Однако Деву так и остался на прежней должности. Мужчина принес Симпсон извинения только после выхода недавнего расследования, добавив, однако, что ее решили не брать на работу еще до того, как Деву и его новая знакомая отправились на Burning Man.

Вскоре после этого мужчина покинул Google. Вместе с ним уволились коллеги, которых также обвиняли в домогательствах — старший вице-президент компании Амите Сингхале и создатель Android Энди Рубин.

Последним выплатили огромные выходные пособия, в то время как Деваул, по данным СМИ, компенсации не получил.