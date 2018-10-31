"За свободу!" Неизвестный облил красной краской могилу Франко

Могилу испанского диктатора Франсиско Франко в мемориальном комплексе Долина павших облили краской. "Я не против единства Испании, но Франко убил очень много людей", — объяснил неизвестный свой поступок.

Как сообщает РИА Новости издание Espanol, перед самым началом мессы в базилике, где находится могила диктатора, неизвестный облил ее краской и написал на могильной плите фразу Por Libertad ("За свободу!"), после чего был схвачен охраной мемориала.

По словам очевидцев, пятно краски на могиле Франко было накрыто простыней и быстро очищено. В свою очередь местные СМИ со ссылкой на соцсети пишут, что акцию в базилике устроил художник Энрике Тенрейро.