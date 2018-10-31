Медведев выдвинул ультиматум нефтяникам

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что документ о введении заградительных пошлин на нефть и нефтепродукты будет принят до конца текущей недели, если правительство и нефтяники не договорятся по соглашению для стабилизации цен на топливо.

Как передает РИА Новости, об этом он заявил на заседании кабинета министров, комментируя информацию вице-премьера Дмитрия Козака о том, что вечером 31 октября состоятся переговоры с нефтяниками.

Медведев подчеркнул, что если удастся достичь соглашения, необходимо проследить за его исполнением – со стороны правительства в целом и министерства энергетики РФ, в частности.

Он отметил, что если договориться не удастся, в таком случае до конца недели кабмин должен принять решение о вводе запретительных экспортных пошлин.

29 октября Медведев поручил министерству энергетики и Козаку, курирующему топливно-энергетические компании до 1 ноября провести консультации с представителями нефтяных компаний по поводу заморозки цен на бензин.

Цены на бензины пошли весной вверх из-за повышения акцизов. В июне правительство пообещало нефтяникам снизить акцизы, а те, в свою очередь, взяли обязательство сдерживать цены. Однако осенью топливо снова стало дорожать.