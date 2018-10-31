"У нее не было сил кричать": спасение заблудившейся женщины попало на видео

В Тюменской области 58-летняя Рузеля Наврусова, жительница села Ипкуль, пошла за ягодами и пропала еще 26 октября. В ее поисках участвовали спасатели и волонтеры местного поискового отряда. Надежда отыскать потерявшуюся женщину живой и здоровой таяла с каждым часом.

Нашли ее лишь спустя трое суток, в понедельник утром. Замерзшая обессиленная женщина лежала в болотистой местности и практически не могла двигаться. "Она говорила, что нас слышала, но у нее не было сил кричать", — позже заметила Алена Швецова, координатор поискового отряда "Белая сова".

Рузелю бережно положили на носилки, а затем около километра несли до внедорожника спасателей, которые, в свою очередь, отвезли пострадавшую к медикам. С обморожениями и общим переохлаждением ее доставили в реанимацию.

В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что в настоящее время состояние пострадавшей стабилизировалось: "Прогнозы врачи дают хорошие."