Сломавший руку Месси приступил к тренировкам

Капитан "Барселоны" Лионель Месси приступил к тренировкам. 31-летний аргентинец, сломавший руку, работает по индивидуальному плану.

В матче с "Севильей" Месси неудачно упал на правую руку и сломал одну из костей предплечья. Выздоровление футболиста займет не менее трех недель. Лионель уже пропустил матч Лиги чемпионов с "Интером" и встречу чемпионата Испании с "Реалом".

Через десять дней после получения правил Месси приступил к тренировкам. Пока он занимается отдельно от остальных футболистов, в компании травмированных Жерара Пике и Жорди Альбы. Пока неизвестно, когда аргентинец вернется в общую группу.