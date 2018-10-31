Россия поднялась на четыре ступеньки в рейтинге Doing Business-2019

В рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business-2019 Россия поднялась на четыре позиции — с 35-ого места на 31-е. Соответствующие данные содержатся в докладе Всемирного банка.

"Россия вновь продемонстрировала свою приверженность улучшению делового климата для частного предпринимательства", — отметил директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Андраш Хорваи.

При этом он выразил надежду на дальнейшее поступательное движение страны по внедрению передовой мировой практики регулирования предприятий, передает ТАСС.

В 2012 году Россия занимала лишь 120-ю строчку этого рейтинга. В майских указах 2012 года президент РФ Владимир Путин поставил цель к 2018 году достичь в рейтинге Doing Business 20-й позиции. Однако пока России не удалось выполнить эту задачу.

Doing Business — ежегодное исследование группы Всемирного банка, оценивающее простоту осуществления предпринимательской деятельности в 190 странах. Совокупная оценка складывается из 10 показателей: регистрация предприятий и собственности, получение разрешений на строительство, подключение к электроснабжению, получение кредитов, защита миноритарных инвесторов, налогообложение, международная торговля, обеспечение исполнения контрактов и способы разрешения неплатежеспособности. В этом году по всем показателям России удалось войти в топ-100 рейтинга.