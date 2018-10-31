Торопившиеся на вызов полицейские случайно сбили убегавшего грабителя в Киеве
В Киеве спешивший на вызов полицейский наряд сбил перебегавшего дорогу молодого человека, который, как позже выяснилось, вместе с приятелями ограбил прохожего, сообщает "Апостроф". Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП.
Авария произошла в ночь на 31 октября на бульваре Тараса Шевченко, когда служебный Mitsubishi Outlander спешил на помощь коллегам, задержавшим телефонного террориста, "заминировавшего" Бессарабский рынок. На кадрах видно, как молодой человек перепрыгивает через ограждение и бросается на проезжую часть прямо перед двигавшимся на высокой скорости кроссовером. Удар был такой силы, что пострадавшего отбросило почти на 10 метров.
Свидетелями происшествия стали двое его приятелей, но они повели себя неожиданно — бросили рюкзак и поспешили скрыться с места. Спустя несколько минут их поступку нашлось объяснение: к полицейским обратился молодой человек, рассказавший, что его ограбили злоумышленника, среди которых был и сбитый патрульным авто. Записи с камер видеонаблюдения подтвердили слова киевлянина.
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.
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