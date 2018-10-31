В Перми экстренно сел самолет рейса Благовещенск — Москва

Самолет, летевший из Благовещенска в Москву сегодня, 31 октября, экстренно приземлился в Перми. На борту самолета, не считая членов экипажа, находились 212 человек, в том числе 12 детей.

Во время полета у одного из пассажиров случился приступ эпилепсии. На судне оказался врач, который осмотрел больного и сообщил экипажу самолета, что мужчине требуется срочная медицинская помощь.

После этого командир воздушного судна принял решение о незапланированной посадке в аэропорту Перми. Заболевшего мужчину приняли медики регионального центра медицины катастроф и отвезли его в больницу.

Спустя час самолет продолжил свой путь.