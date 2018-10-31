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31 октября 201817:34

Прокуратура Стамбула: Хашогги был задушен, расчленен и уничтожен в соответствии с планом

Тело саудовского журналиста Джамаля Хашогги было расчленено и уничтожено. Перед этим мужчина был задушен в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. К такому выводу пришла прокуратура Стамбула.

Как уточняет РИА Новости, прокуроры пришли к выводу, что Хашогги был убит "в соответствии с заранее намеченным планом".

Джамаль Хашогги работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США. Журналист пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По этому делу задержаны 18 человек. Ведется расследование.

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