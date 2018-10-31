Не смешно: известный юморист рассказал о причинах развода с женой после 20 лет брака

"Святослав Ещенко" – это совместный бренд самого юмориста и его супруги и одновременно — концертного директора Ирины. Вместе они прожили 20 лет, вместе работали, однако вдруг сделали заявление о том, что собираются развестись.

О том, что это действительно так, заслуженный артист России подтвердил в "Прямом эфире". По его словам, недоразумения в семье зрели давно, но они не хотели разводиться из-за подраставшего сына.

Супруга Ирина, со своей стороны, говорит, что ее никто не бросал, и это — их совместное решение, поскольку пара устала от выяснения отношений.

При этом Ирина вспоминает, что все годы жизни была "как солдат на войне, то есть все время сражалась". Это – о поклонницах артиста, которые всегда, даже в присутствии жены, проявляли интерес к Святославу.

Она говорит, что это не были какие-то "грязные" измены, но был постоянный флирт.

Два года пара, по сути, не живет вместе. При этом Ирина вспоминает историю, как она собралась с сыном поехать в их общий дом в Сочи, а Ещенко предупредил жену: ее комната свободна, но в доме живут пять девушек.

Поскольку Святослав и Ирина вместе работали все годы на успех и материальное благосостояние семьи, то на все приобретенное в браке имеют право они оба.

А это — элитный дом в Сочи, частный дом в Воронеже, а также две квартиры в центре Москвы.

Как они будут делить совместно нажитое имущество? Какие выводы из истории с наследством Михаила Евдокимова сделала в свое время Ирина? Кем были девушки, которых пустил пожить в их общем доме Святослав Ещенко, что он отвечает на упреки супруги в изменах и как реагирует на развод родителей их сын?

Юморист и его супруга – о серьезных семейных делах и совместном творчестве в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".