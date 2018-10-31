Китайских школьников отправляли работать на завод Apple под угрозой невыдачи диплома

Представители Apple изучают информацию о том, что школьников из китайского города Чунцин отправляли на фабрики по производству Apple Watch в качестве учебной практики. При этом молодым людям говорили, что им не выдадут дипломы, если они откажутся от этой работы, сообщает Apple Insider.

Сотрудники Apple начали расследование после того, как об инциденте им сообщили представители гонконгской организации по защите прав человека Sacom.

По словам правозащитников, 28 старшеклассников из Чунцина пожаловались им на то, что учителя отправляли их трудиться на завод Apple, якобы в качестве практики. При этом школьники работали наравне с другими сотрудниками фабрики, их заставляли выходить в ночные смены и перерабатывать. Последнее запрещено законом.

Некоторые молодые люди работали по шесть дней в неделю, 11 школьникам сказали, что им не выдадут дипломы, если они откажутся работать. Один из опрошенных заявил, что около 120 ребят из его параллели уже работают на фабрике Apple.

Сотрудники Sacom утверждают, что школьников нелегально нанимал тайваньский поставщик Apple Quanta Computer.

Учащиеся добавили, что их работа на фабрике, которую они описали как монотонную и изнурительную, не имела никакого отношения к тому, что они изучали в школе.