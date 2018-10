Британец уместил все произведения Шекспира в один твит

Британский пользователь "Твиттера" с ником David3141593 изловчился и уместил в одном посте в микроблоге все сочинения Уильяма Шекспира. Хитрым образом мужчине удалось встроить архив с произведениями в картинку, сообщает Motherboard.

В опубликованном ниже твите запечатлен портрет великого драматурга и надпись "Unzip me" ("Распакуй меня").

Assuming this all works out, the image in this tweet is also a valid ZIP archive, containing a multipart RAR archive, containing the complete works of Shakespeare.



This technique also survives twitter's thumbnailer :P pic.twitter.com/P0Owq9abRC