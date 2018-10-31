Британец уместил все произведения Шекспира в один твит

Британский пользователь "Твиттера" с ником David3141593 изловчился и уместил в одном посте в микроблоге все сочинения Уильяма Шекспира. Хитрым образом мужчине удалось встроить архив с произведениями в картинку, сообщает Motherboard.

В опубликованном ниже твите запечатлен портрет великого драматурга и надпись "Unzip me" ("Распакуй меня").

Assuming this all works out, the image in this tweet is also a valid ZIP archive, containing a multipart RAR archive, containing the complete works of Shakespeare.



This technique also survives twitter's thumbnailer :P pic.twitter.com/P0Owq9abRC — DаvЁd Вucһаnаn (@David3141593) 29 октября 2018 г.

Пользователь написал, что внутри картинки зашит zip-архив, внутри которого находятся несколько rar-архивов.

Интересно, что метод архивации британца работает, несмотря даже на то, что "Твиттер" сжимает картинки, которые загружаются в сервис.

Позже представители форума программистов Hacker News подтвердили, что находчивый пользователь "Твиттера" не блефовал.

"Чтобы извлечь файлы, необходимо скачать изображение, переименовать его формат из .jpeg в .zip, распаковать, а затем распаковать еще раз, переименовав в .rar", — отмечают программисты.

Архив с произведениями Шекспира разбит на 31 часть, произведения автора "запечатаны" в html-файле.